Vietlott 1/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/3/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 1/3. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 1/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 1/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 1/3 - Xổ số Mega 6/45 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/3/2026 - Vietlott Mega 6/45 1/3

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được quay số vào 18h00 các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo điều kiện để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Nếu có thay đổi về lịch hoặc thời điểm quay số, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và toàn bộ hệ thống điểm bán trên cả nước để người chơi chủ động cập nhật thông tin.

- Mỗi kỳ quay đều vận hành bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để việc nhận thưởng Mega 6/45 thuận lợi, người chơi nên tìm hiểu kỹ và thực hiện đúng các quy định do Vietlott ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

- Vé trúng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; dãy số in trên vé phải trùng với kết quả quay của đúng kỳ tham gia.

- Mỗi vé chỉ có giá trị dự thưởng cho một kỳ quay nếu được mua trước giờ quay tối thiểu 15 phút. Các vé phát hành sau thời điểm này sẽ tự động chuyển sang kỳ kế tiếp.

- Người trúng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn trên, vé sẽ hết hiệu lực thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến các điểm bán vé hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền để nhận tiền, thủ tục đơn giản và thời gian giải quyết nhanh.

- Trường hợp giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc chi nhánh của Vietlott để hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước lĩnh thưởng theo quy định.

- Vietlott đảm bảo thanh toán tiền thưởng đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn, mang lại sự minh bạch và yên tâm cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm đối tượng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia xổ số.

- Phương thức thanh toán: Giải thưởng do Vietlott chi trả bằng đồng Việt Nam. Người trúng có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác để thuận tiện cho việc xác minh và nhận thưởng sau này.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 1/3/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.