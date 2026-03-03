Vietlott 3/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/3/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 3/3. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 3/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 3/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 3/3 - Xổ số Power 6/55 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/3/2026 - Vietlott Power 6/55 3/3

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 28/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/2/2026

Vietlott 28/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/2/2026

- Vietlott 26/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/2/2026

Vietlott 26/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/2/2026

- Vietlott 24/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 24/2/2026

Vietlott 24/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 24/2/2026

- Vietlott 21/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/2/2026

Vietlott 21/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/2/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người tham gia nhờ cách chơi dễ hiểu cùng giải Jackpot tích lũy có giá trị rất hấp dẫn.

- Các kỳ quay số của Power 6/55 diễn ra vào 18h00 tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, quy trình quay thưởng được thực hiện công khai, minh bạch và luôn có sự giám sát theo đúng quy định.

- Trường hợp lịch quay có thay đổi, Vietlott sẽ cập nhật thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được công nhận trong 60 ngày kể từ khi Vietlott công bố kết quả quay số. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực nhận thưởng.

- Khi đến nhận giải, người chơi cần mang theo tờ vé trúng còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa và thực hiện thủ tục tại các điểm giao dịch hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để hệ thống cập nhật kết quả đầy đủ và tránh nhầm lẫn, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới tra cứu kết quả và tiến hành các bước nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trụ sở chính, văn phòng đại diện hoặc các điểm bán vé được Vietlott ủy quyền để tiến hành thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian để xác minh tính hợp lệ của tờ vé, việc chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng khớp toàn bộ 6 số, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng thưởng hợp lệ.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn nếu chưa xuất hiện vé trúng.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải thưởng khác gồm: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Mỗi tờ vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé đáp ứng điều kiện của nhiều giải, người chơi sẽ nhận giải thưởng có giá trị cao nhất. Trong trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tổng giá trị giải thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 3/3/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.