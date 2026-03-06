Vietlott 6/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/3/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 6/3. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 6/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 6/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 6/3 - Xổ số Mega 6/45 6/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/3/2026 - Vietlott Mega 6/45 6/3

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 4/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/3/2026

- Vietlott 1/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/3/2026

- Vietlott 27/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/2/2026

- Vietlott 25/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 25/2/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được quay số vào lúc 18h00 các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay hoặc thời điểm mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi chủ động cập nhật thông tin.

- Mỗi kỳ quay số được vận hành bằng hệ thống quay tự động hiện đại, luôn có sự giám sát của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để việc nhận thưởng Mega 6/45 thuận lợi, người chơi cần tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định do Vietlott đưa ra nhằm bảo đảm quyền lợi khi trúng giải.

- Vé trúng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; đồng thời các con số trên vé phải trùng với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi tờ vé chỉ tham gia một kỳ quay nếu được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút. Những vé mua sau thời điểm này sẽ tự động chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá thời gian này vé sẽ hết hiệu lực lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến các đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận tiền thưởng một cách nhanh gọn và tiện lợi.

- Trường hợp giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc chi nhánh của Vietlott để hoàn tất hồ sơ và thực hiện các bước nhận thưởng theo quy định.

- Vietlott luôn đảm bảo việc chi trả giải thưởng được thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng thời gian, mang lại sự minh bạch và an tâm cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia xổ số.

- Phương thức trả thưởng: Vietlott chi trả tiền thưởng bằng đồng Việt Nam. Người trúng giải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác để thuận tiện cho việc xác minh và nhận thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 6/3/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.