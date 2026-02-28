Vietlott 28/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 28/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 28/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 28/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 28/2 - Xổ số Power 6/55 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/2/2026 - Vietlott Power 6/55 28/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot cộng dồn có giá trị lớn.

- Kỳ quay số được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, với quy trình công khai, minh bạch và có sự giám sát theo quy định.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông tin trước trên website, ứng dụng chính thức cùng hệ thống điểm bán vé để người chơi kịp thời nắm bắt.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 chỉ có giá trị nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm Vietlott công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực chi trả.

- Khi làm thủ tục lĩnh giải, người chơi phải xuất trình vé trúng hợp lệ, còn nguyên vẹn, không rách nát, không chắp vá hoặc tẩy xóa và thực hiện nhận thưởng tại điểm giao dịch hay đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu và hạn chế sai sót, người trúng nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới kiểm tra kết quả và tiến hành các bước nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở chính, văn phòng đại diện hoặc các điểm bán vé được ủy quyền của Vietlott để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian xác minh tính hợp lệ của vé, việc thanh toán sẽ được tạm hoãn và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 áp dụng cho vé trùng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi xuất hiện vé trúng hợp lệ.

- Jackpot 2 dành cho vé khớp 5 số chính và 1 số đặc biệt, bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy nếu chưa tìm thấy người trúng.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé cùng lúc đủ điều kiện nhận nhiều giải, người chơi sẽ được hưởng giải có giá trị cao nhất. Trường hợp nhiều vé cùng trúng Jackpot, số tiền thưởng sẽ được phân chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 28/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.