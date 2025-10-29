Vietlott 30/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 30/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 30/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 30/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 30/10 - Xổ số Power 6/55 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/10/2025 - Vietlott Power 6/55 30/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 28/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/10/2025

- Vietlott 25/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/10/2025

- Vietlott 23/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/10/2025

- Vietlott 21/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/10/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, được yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu và giá trị giải Jackpot có thể đạt tới hàng chục tỷ đồng, mang lại cơ hội đổi đời cho người tham gia.

- Vietlott tổ chức quay số mở thưởng Power 6/55 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Toàn bộ quá trình quay thưởng được thực hiện minh bạch, công khai và có sự giám sát của cơ quan chức năng để bảo đảm tính chính xác và công bằng.

- Trường hợp có thay đổi về thời gian quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo sớm nhất trên website, ứng dụng và các điểm bán ủy quyền để người chơi thuận tiện cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 cần lưu ý, thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết khiếu nại.

- Vé hợp lệ để nhận thưởng phải nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay sửa chữa. Người chơi có thể lĩnh thưởng tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đối chiếu kết quả chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay số kết thúc rồi mới kiểm tra vé và thực hiện thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi xác minh hồ sơ trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hay dấu hiệu gian lận, việc trao thưởng sẽ tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 được trao cho người chơi trùng khớp cả 6 con số trong kỳ quay, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Giải Jackpot 2 thuộc về vé có 5 số chính xác cùng 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy tương tự Jackpot 1.

- Power 6/55 còn có các giải phụ hấp dẫn khác: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé dự thưởng có giá 10.000 đồng. Nếu vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất; trong trường hợp có nhiều người trúng Jackpot, phần thưởng sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 30/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.