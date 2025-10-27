Vietlott 28/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 28/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 28/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 28/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 28/10 - Xổ số Power 6/55 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/10/2025 - Vietlott Power 6/55 28/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ cách tham gia đơn giản cùng giải thưởng Jackpot hấp dẫn có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kết quả Power 6/55 được Vietlott quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần. Toàn bộ quy trình được thực hiện công khai, minh bạch và dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin trên website chính thức, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán ủy quyền để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi tham gia Power 6/55, người chơi trúng thưởng cần ghi nhớ rằng thời hạn nhận giải là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị và Vietlott sẽ không tiếp nhận khiếu nại liên quan.

- Vé số đủ điều kiện nhận thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người chơi chỉ có thể nhận giải tại đại lý hoặc điểm bán hàng được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo kết quả đối chiếu chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay số kết thúc rồi mới kiểm tra vé và tiến hành thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và xác nhận hồ sơ trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ tiến hành trao thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi vấn gian lận, quá trình chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1: Trao cho người chơi trúng đủ 6 số trong cùng kỳ quay. Giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tích lũy qua các kỳ cho đến khi có người trúng thưởng.

- Giải Jackpot 2: Dành cho vé trúng 5 số chính và 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được cộng dồn nếu chưa có người thắng.

- Ngoài ra, Power 6/55 còn mang đến nhiều giải phụ hấp dẫn: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Giá vé tham gia là 10.000 đồng/vé. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất; trường hợp có nhiều người trúng Jackpot, giá trị giải sẽ chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 28/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.