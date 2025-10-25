Vietlott 26/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 26/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 26/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 26/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 26/10 - Xổ số Mega 6/45 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 26/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số mở thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác.

- Nếu có thay đổi về lịch quay số, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website chính thức, ứng dụng di động hoặc các điểm bán hàng được ủy quyền, đảm bảo người chơi luôn cập nhật thông tin kịp thời.

- Với công nghệ quay số tiên tiến và quy trình giám sát chặt chẽ, chương trình Mega 6/45 luôn duy trì sự minh bạch, công bằng và uy tín, mang lại niềm tin tuyệt đối cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Chỉ những vé số Mega 6/45 do Vietlott phát hành hợp pháp và có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả của kỳ quay thưởng mới được công nhận hợp lệ.

- Người chơi cần hoàn tất việc mua vé trước thời điểm quay số ít nhất 15 phút; các vé mua sau thời gian này sẽ tự động được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng thưởng sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người chơi trúng giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể nhận thưởng trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền, giúp việc lĩnh giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

- Với những giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận giải, đảm bảo độ chính xác và bảo mật thông tin cá nhân.

- Vietlott luôn cam kết chi trả giải thưởng minh bạch, an toàn, đúng quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho tất cả khách hàng may mắn.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật cấm tham gia các trò chơi có thưởng.

- Giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính của Nhà nước.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi hợp pháp trong trường hợp trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 26/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.