Vietlott 24/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 24/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 24/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 24/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 24/1 - Xổ số Power 6/55 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/1/2026 - Vietlott Power 6/55 24/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, nổi bật với cách chơi đơn giản và cơ hội trúng Jackpot tích lũy giá trị lớn, có thể đạt mức hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay số Power 6/55 diễn ra vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình quay thưởng minh bạch, công khai và được giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và tại hệ thống điểm bán vé, giúp người chơi chủ động theo dõi thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực nhận giải.

- Khi đi nhận thưởng, người chơi cần đảm bảo vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và thực hiện thủ tục tại các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền theo quy định.

- Để tránh sai sót khi kiểm tra kết quả, người trúng thưởng nên chờ khoảng 1 giờ sau khi kết thúc kỳ quay trước khi dò số và tiến hành các bước nhận giải

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể nhận thưởng trực tiếp tại trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện khu vực hoặc các điểm bán vé được ủy quyền trên toàn quốc. Sau khi kiểm tra và xác nhận vé hợp lệ, Vietlott sẽ chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong tối đa 5 ngày làm việc.

- Nếu có tranh chấp, khiếu nại hoặc cần thêm thời gian xác minh thông tin vé, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi quá trình kiểm tra hoàn tất, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, giá trị ban đầu tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn khi chưa có người trúng.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải phụ: 40 triệu đồng cho 5 số trúng, 500.000 đồng cho 4 số và 50.000 đồng cho 3 số.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng, trường hợp trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất; nếu nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 24/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.