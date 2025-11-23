Vietlott 23/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 23/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 23/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 23/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 23/110 - Xổ số Mega 6/45 23/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 23/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 23/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 21/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/11/2025

- Vietlott 19/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/11/2025

- Vietlott 16/12, kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 16/12/2024

- Vietlott 14/12, kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 14/12/2024

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 của Vietlott được quay số vào lúc 18h00 mỗi Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, tạo thành lịch cố định để người chơi tiện theo dõi.

- Nếu có thay đổi về thời gian mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng và các điểm bán để người chơi cập nhật kịp thời.

- Mỗi phiên quay số Mega 6/45 đều vận hành bằng hệ thống tự động và được kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và độ chính xác cao.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý những điều sau:

- Vé đủ điều kiện: Tờ vé phải do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả mở thưởng thì mới được công nhận trúng giải.

- Thời điểm mua vé: Người chơi phải mua vé trước giờ quay tối thiểu 15 phút; các vé mua sau thời gian này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng thưởng phải đến làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ mất giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể được nhận tại điểm bán hoặc đại lý Vietlott, giúp người chơi tiết kiệm thời gian và dễ dàng hoàn tất thủ tục.

- Với các giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng phải đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm hồ sơ nhận thưởng, nhằm đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin.

- Vietlott cam kết thực hiện chi trả giải thưởng rõ ràng, đúng quy định và đúng thời hạn, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho người tham gia.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Vietlott Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không nằm trong nhóm bị pháp luật hạn chế tham gia dự thưởng.

- Tất cả các khoản thưởng được thanh toán bằng tiền Việt Nam (VND) và thực hiện theo đúng quy định về tài chính và thuế hiện hành.

- Khi mua vé qua ứng dụng hoặc website Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để hỗ trợ quá trình xác minh và đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 23/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.