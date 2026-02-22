Vietlott 22/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 22/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 22/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 22/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 22/2 - Xổ số Mega 6/45 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 22/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, được tổ chức quay thưởng định kỳ vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, thuận tiện để người chơi theo dõi và tham gia.

- Trường hợp lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi kịp thời cập nhật.

- Các kỳ quay số đều sử dụng hệ thống quay tự động hiện đại, diễn ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và công bằng cho tất cả người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để quá trình lĩnh thưởng Mega 6/45 diễn ra thuận lợi, người chơi nên nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định do Vietlott ban hành, qua đó đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của mình.

- Vé trúng thưởng phải là vé do Vietlott phát hành hợp lệ, giữ nguyên trạng, không rách nát, không tẩy xóa hay can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời các bộ số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ tương ứng.

- Mỗi vé chỉ được tham gia một kỳ quay khi được mua trước thời điểm quay số tối thiểu 15 phút. Các vé mua sau mốc thời gian này sẽ tự động được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng giải cần thực hiện thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng thưởng có thể nhận tiền trực tiếp tại điểm bán vé hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền, với thủ tục gọn nhẹ và thời gian giải quyết nhanh chóng.

- Nếu trúng giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh của Vietlott để hoàn thiện hồ sơ lĩnh thưởng, nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

- Vietlott cam kết thực hiện việc chi trả giải thưởng đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo thể lệ, mang lại sự yên tâm cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không nằm trong diện bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia hoạt động xổ số.

- Hình thức chi trả: Vietlott thực hiện trả thưởng bằng đồng Việt Nam. Người trúng giải có nghĩa vụ kê khai và thực hiện đầy đủ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé online: Khi đặt vé thông qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 22/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.