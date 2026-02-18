Vietlott 18/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 18/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 18/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 18/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 18/2 - Xổ số Mega 6/45 18/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 18/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 18/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, với lịch quay cố định lúc 18h00 vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, thuận tiện cho người chơi theo dõi.

- Trong trường hợp có điều chỉnh lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, chịu sự giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo công khai – minh bạch – công bằng cho tất cả người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để lĩnh thưởng Mega 6/45 thuận lợi, người chơi nên nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định do Vietlott ban hành, qua đó đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

- Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách nát, không chỉnh sửa hay tẩy xóa; đồng thời các bộ số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ dự thưởng tương ứng.

- Mỗi vé chỉ tham gia duy nhất một kỳ quay khi được mua trước giờ quay tối thiểu 15 phút. Các vé mua sau mốc thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận tiền trực tiếp tại điểm bán vé hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền, với thủ tục gọn nhẹ và thời gian xử lý nhanh chóng.

- Nếu giá trị giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn thiện hồ sơ lĩnh thưởng, nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ đúng quy định.

- Vietlott cam kết chi trả giải thưởng đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo thể lệ, giúp người trúng giải yên tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 cần đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia các hoạt động xổ số.

- Hình thức chi trả: Vietlott thực hiện thanh toán giải thưởng bằng đồng Việt Nam. Người trúng thưởng có trách nhiệm kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé online: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 18/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.