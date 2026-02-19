Vietlott 19/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 19/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 19/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 19/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 19/2 - Xổ số Power 6/55 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/2/2026 - Vietlott Power 6/55 19/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot tích lũy có giá trị cao.

- Chương trình quay số được tổ chức định kỳ lúc 18h00 vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, đảm bảo tính minh bạch, công khai và luôn có giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ chủ động thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong 60 ngày kể từ thời điểm Vietlott công bố kết quả quay số. Quá hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị chi trả.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người chơi cần xuất trình vé trúng còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời thực hiện lĩnh thưởng tại điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để việc đối soát dữ liệu diễn ra chính xác và thuận lợi, người trúng nên đợi khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới tiến hành dò vé và làm thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé trúng được xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, với thời gian xử lý tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian kiểm tra – xác minh tính hợp lệ của vé, việc thanh toán sẽ tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trùng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay cho đến khi xuất hiện vé trúng hợp lệ.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé khớp 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, với mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng, đồng thời được cộng dồn liên tục nếu chưa có người trúng.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Trong trường hợp một vé đồng thời đủ điều kiện trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất. Nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được phân chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 19/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.