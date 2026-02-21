Vietlott 21/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 21/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 21/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 21/2 - Xổ số Power 6/55 21/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/2/2026 - Vietlott Power 6/55 21/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người tham gia nhờ cách chơi dễ hiểu cùng cơ hội trúng Jackpot có giá trị tích lũy lớn.

- Các kỳ quay thưởng Power 6/55 diễn ra cố định vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, với quy trình tổ chức công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ.

- Trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé, giúp người chơi kịp thời nắm bắt thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ được phép nhận thưởng trong vòng 60 ngày tính từ ngày Vietlott công bố kết quả quay. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực thanh toán.

- Khi tiến hành lĩnh thưởng, người chơi phải mang theo vé trúng hợp lệ còn nguyên vẹn, không rách nát, không chắp nối, không có dấu hiệu tẩy xóa hay chỉnh sửa; đồng thời thực hiện nhận giải tại điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để đảm bảo hệ thống cập nhật dữ liệu đầy đủ và tránh sai sót, người trúng thưởng nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới kiểm tra vé và làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền để tiến hành lĩnh thưởng. Sau khi vé được xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của vé, việc chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi chính đáng cho người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng khớp toàn bộ 6 số, giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng dần qua các kỳ quay cho đến khi có vé trúng hợp lệ.

- Jackpot 2 được trao cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng, đồng thời tích lũy liên tục nếu chưa xác định được người trúng.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có hệ thống giải thưởng phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mệnh giá mỗi vé Power 6/55 là 10.000 đồng. Trường hợp một vé đủ điều kiện trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải thưởng cao nhất. Nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 21/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.