Vietlott 21/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 21/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 21/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 21/12 - Xổ số Mega 6/45 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 21/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo thuận lợi cho người chơi theo dõi và tham gia.

- Trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Quá trình quay số Mega 6/45 được vận hành bằng hệ thống tự động, đồng thời chịu sự giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và chính xác tuyệt đối.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý các điểm sau:

- Vé hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và dãy số trùng với kết quả kỳ quay tương ứng mới được chấp nhận.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay số; vé mua muộn sẽ được áp dụng cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải cần làm thủ tục trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn, vé sẽ mất hiệu lực.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể nhận trực tiếp tại đại lý hoặc điểm bán Vietlott, thuận tiện và nhanh chóng.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên yêu cầu người trúng đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

- Quy trình chi trả được Vietlott thực hiện minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, giúp người chơi yên tâm nhận giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 của Vietlott phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong các đối tượng bị pháp luật cấm.

- Giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam và người trúng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để quá trình xác thực và nhận thưởng thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 21/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.