Vietlott 19/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 19/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 19/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 19/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 19/12 - Xổ số Mega 6/45 19/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 19/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 17/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/12/2025

Vietlott 17/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/12/2025

- Vietlott 14/12, kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 14/12/2025

Vietlott 14/12, kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 14/12/2025

- Vietlott 12/12, kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 12/12/2025

Vietlott 12/12, kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 12/12/2025

- Vietlott 10/12, kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 10/12/2025

Vietlott 10/12, kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 10/12/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Kỳ quay số Mega 6/45 của Vietlott diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng ghi nhớ lịch theo dõi.

- Nếu có điều chỉnh về thời gian quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé.

- Hoạt động quay số Mega 6/45 được thực hiện hoàn toàn tự động, có sự giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và độ chính xác cao.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi tiến hành lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

- Tính hợp lệ của vé: Vé trúng phải được Vietlott phát hành đúng quy định và dãy số trên vé phải trùng với kết quả quay của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Thời điểm mua vé: Chỉ những vé được mua trước giờ quay số tối thiểu 15 phút mới được tính cho kỳ quay đó; vé mua sau sẽ chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận giải: Người trúng thưởng phải làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá thời hạn này vé sẽ hết hiệu lực.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể nhận trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, giúp việc lĩnh thưởng nhanh chóng và tiện lợi.

- Các giải từ 10 tỷ đồng trở lên yêu cầu người trúng đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

- Quy trình chi trả giải thưởng của Vietlott được thực hiện minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, mang lại sự yên tâm cho người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 của Vietlott phải từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm.

- Tất cả giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam, đồng thời người trúng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác thực và nhận thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 19/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.