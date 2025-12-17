Vietlott 17/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 17/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 17/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 17/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 17/12 - Xổ số Mega 6/45 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 17/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Kết quả Mega 6/45 của Vietlott được quay thưởng vào 18h00 mỗi Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo thói quen theo dõi cố định cho người chơi.

- Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước ít nhất 5 ngày trên các kênh chính thức như website, ứng dụng và điểm bán vé.

- Toàn bộ quá trình quay số Mega 6/45 sử dụng hệ thống tự động và được giám sát chặt chẽ, đảm bảo sự công khai, minh bạch và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi làm thủ tục nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần ghi nhớ một số lưu ý sau:

- Vé hợp lệ: Vé trúng phải do Vietlott phát hành đúng quy định và có dãy số trùng khớp với kết quả quay thưởng của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Thời gian phát hành vé: Vé chỉ được chấp nhận nếu mua trước giờ quay số ít nhất 15 phút; các vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể nhận thưởng ngay tại điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền, giúp quá trình lĩnh thưởng diễn ra nhanh gọn và tiện lợi.

- Đối với những giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận giải, nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng của Vietlott được thực hiện minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, giúp người chơi yên tâm khi lĩnh thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi tham gia Mega 6/45 của Vietlott phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong các trường hợp bị cấm theo pháp luật.

- Mọi giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam, đồng thời người trúng giải phải nộp thuế theo quy định hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo việc xác thực và nhận thưởng được thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 17/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.