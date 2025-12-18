Vietlott 18/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 18/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 18/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 18/12 - Xổ số Power 6/55 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/12/2025 - Vietlott Power 6/55 18/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 16/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/12/2025

Vietlott 16/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/12/2025

- Vietlott 13/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/12/2025

Vietlott 13/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/12/2025

- Vietlott 11/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/12/2025

Vietlott 11/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/12/2025

- Vietlott 9/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/12/2025

Vietlott 9/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số do Vietlott phát hành, thu hút người chơi nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot có giá trị rất lớn, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Vietlott tổ chức quay số Power 6/55 vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, đảm bảo quy trình công khai, minh bạch và được giám sát nghiêm ngặt.

- Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ có giá trị nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này vé sẽ không còn hiệu lực.

- Người chơi cần giữ vé nguyên vẹn, không rách, nhàu hay chỉnh sửa, đồng thời có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục nhận giải.

- Nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc để kiểm tra kết quả chính xác trước khi tiến hành nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể nhận thưởng tại trụ sở, chi nhánh Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền, với thời gian chi trả tối đa 5 ngày làm việc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh vé, Vietlott sẽ tạm hoãn chi trả cho đến khi có kết luận chính thức, đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tích lũy qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được cộng dồn tương tự.

- Các giải phụ gồm 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giá mỗi vé Power 6/55 là 10.000 đồng/lượt. Nếu một vé trúng nhiều giải, chỉ nhận giải có giá trị cao nhất; nhiều người cùng trúng Jackpot sẽ chia đều theo quy định Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 18/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.