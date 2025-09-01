Vietlott 2/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 2/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 2/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 2/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 2/9 - Xổ số Power 6/55 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/9/2025 - Vietlott Power 6/55 2/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 30/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/8/2025

- Vietlott 28/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/8/2025

- Vietlott 26/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/8/2025

- Vietlott 23/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/8/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi dễ dàng và giải Jackpot có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay thưởng diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, dưới sự giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo tính minh bạch và công khai.

- Nếu có sự thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ nhanh chóng thông báo trên website chính thức, ứng dụng di động cũng như tại các điểm bán hàng để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé số Power 6/55 được phép lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ khi công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không được thanh toán.

- Khi đến nhận giải, người chơi cần xuất trình vé gốc còn nguyên trạng, không bị hư hỏng, tẩy xóa hay chỉnh sửa, tại các điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott.

- Để đảm bảo chính xác, người chơi nên đợi khoảng 1 tiếng sau khi Vietlott công bố kết quả chính thức rồi mới kiểm tra vé và thực hiện thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền sẽ tiến hành chi trả trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

- Nếu phát sinh tranh chấp quyền sở hữu vé hoặc có dấu hiệu gian lận, việc trả thưởng sẽ tạm dừng cho đến khi cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra và xác minh, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Để trúng giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi phải chọn chính xác 6 con số trùng với kết quả quay thưởng. Giải khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng.

- Giải Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số cộng 1 số đặc biệt, với giá trị khởi điểm từ 3 tỷ đồng và cũng tích lũy nếu chưa có người trúng.

- Bên cạnh đó, Power 6/55 còn có các giải phụ hấp dẫn gồm: trúng 5 số nhận Giải Nhất 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận Giải Nhì 500.000 đồng, trúng 3 số nhận Giải Ba 50.000 đồng.

- Mỗi bộ số dự thưởng có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất. Trong trường hợp nhiều vé cùng trúng Jackpot, tổng giá trị giải sẽ được chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 2/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.