Vietlott 12/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 12/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 12/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 12/12 - Xổ số Mega 6/45 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 12/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

- Vietlott 10/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/12/2025

- Vietlott 7/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/12/2025

- Vietlott 5/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/12/2025

- Vietlott 3/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/12/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, tạo điều kiện thuận lợi để người chơi theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng hoặc tại các điểm bán vé, giúp người chơi kịp thời nắm thông tin.

- Mọi kỳ quay Mega 6/45 đều được vận hành tự động và giám sát chặt chẽ, đảm bảo kết quả minh bạch, công bằng và chính xác tuyệt đối.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi nhận giải Vietlott Mega 6/45, người chơi cần chú ý một số điều sau:

- Vé hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả quay mới được công nhận là trúng giải.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay; các vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, nếu quá thời hạn, vé sẽ không còn giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể được nhận ngay tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott, mang đến sự tiện lợi và nhanh chóng cho người chơi.

- Đối với những giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục, đảm bảo an toàn và bảo mật tối đa.

- Vietlott chi trả giải thưởng minh bạch, tuân thủ đúng quy định và đúng thời hạn, giúp người chơi yên tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia chơi Mega 6/45 của Vietlott phải đủ 18 tuổi, có năng lực pháp lý đầy đủ và không thuộc nhóm đối tượng bị cấm theo quy định.

- Mọi giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và thực hiện đúng các nghĩa vụ về thuế, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, nhằm đảm bảo quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 12/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.