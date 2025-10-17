Vietlott 18/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 18/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 18/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 18/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 18/10 - Xổ số Power 6/55 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/10/2025 - Vietlott Power 6/55 18/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, được yêu thích nhờ cách chơi đơn giản nhưng mang đến cơ hội nhận giải Jackpot cực lớn, trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số của Power 6/55 diễn ra vào lúc 18h00 vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, được tổ chức công khai, minh bạch và giám sát nghiêm ngặt bởi cơ quan chức năng để đảm bảo tính công bằng.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thời gian quay thưởng, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin chính thức trên website, ứng dụng di động và hệ thống phân phối vé trên toàn quốc để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi tham gia Power 6/55, người chơi cần ghi nhớ rằng thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, mọi vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị và Vietlott sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

- Vé trúng thưởng hợp lệ phải là vé gốc, nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa, mờ số hay chỉnh sửa. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền chính thức.

- Để đảm bảo đối chiếu kết quả chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kết thúc quay số rồi mới kiểm tra vé và thực hiện thủ tục lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ nhận thưởng được xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành trao thưởng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, thông qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc có dấu hiệu gian lận, quá trình chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và quyền lợi chính đáng của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Người chơi cần chọn đúng 6 con số để giành giải đặc biệt, với giá trị khởi điểm là 30 tỷ đồng và sẽ tích lũy liên tục qua các kỳ quay cho đến khi có người chiến thắng.

- Jackpot 2: Dành cho vé có 5 số chính xác cùng 1 số đặc biệt, trị giá khởi điểm 3 tỷ đồng, cũng được cộng dồn nếu chưa có người trúng trong kỳ quay đó.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn mang đến nhiều cơ hội khác: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé dự thưởng có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng ở nhiều hạng mục, người chơi sẽ nhận giải cao nhất; trong trường hợp có nhiều người cùng trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều cho tất cả vé trúng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 18/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.