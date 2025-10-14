Vietlott 14/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 14/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 14/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 14/10 - Xổ số Power 6/55 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/10/2025 - Vietlott Power 6/55 14/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những trò chơi xổ số tự chọn hấp dẫn nhất của Vietlott, được yêu thích nhờ cách chơi đơn giản nhưng mang đến cơ hội sở hữu giải Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng.

- Kết quả quay số Power 6/55 diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, được thực hiện công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tính trung thực tuyệt đối.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin chính thức trên website, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán hàng trên toàn quốc để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi tham gia Power 6/55, người chơi cần ghi nhớ rằng thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị và Vietlott sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

- Vé trúng hợp lệ phải là vé gốc, còn nguyên vẹn, không bị rách, mờ, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Người trúng thưởng chỉ được nhận tiền tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được cấp phép chính thức.

- Để kiểm tra kết quả một cách chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi có kết quả quay số trước khi đối chiếu vé và thực hiện thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ nhận thưởng được kiểm tra và xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành trao thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Nếu có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ liên quan đến gian lận, việc chi trả giải thưởng sẽ tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi hợp pháp cho người tham gia.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Người chơi cần dự đoán chính xác cả 6 con số để trúng giải đặc biệt, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua mỗi kỳ quay cho đến khi có người may mắn nhận thưởng.

- Jackpot 2: Dành cho vé có 5 số đúng cộng thêm 1 số đặc biệt, khởi đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy nếu chưa có người trúng trong kỳ quay đó.

- Ngoài hai giải thưởng lớn, Power 6/55 còn mang đến nhiều cơ hội khác như: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số trúng 500.000 đồng và 3 số trúng 50.000 đồng.

- Mỗi lượt tham gia có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng ở nhiều hạng mục, người chơi chỉ được lĩnh giải cao nhất; trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, giá trị giải sẽ được chia đều theo số lượng vé trúng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 14/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.