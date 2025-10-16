Vietlott 16/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/10/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 16/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 16/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 16/10 - Xổ số Power 6/55 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/10/2025 - Vietlott Power 6/55 16/10

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn hấp dẫn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi đơn giản nhưng lại mang đến cơ hội trúng giải Jackpot lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kết quả quay số Power 6/55 được thực hiện vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, với quy trình công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan chức năng để đảm bảo tính trung thực tuyệt đối.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ cập nhật thông tin chính thức kịp thời trên website, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc, giúp người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Khi tham gia Power 6/55, người chơi cần lưu ý thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và Vietlott sẽ không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào.

- Vé trúng hợp lệ phải là vé gốc, còn nguyên vẹn, không rách, mờ, tẩy xóa hay có dấu hiệu sửa chữa. Việc nhận thưởng chỉ được thực hiện tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền chính thức.

- Để đối chiếu kết quả chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số xong trước khi kiểm tra vé và tiến hành thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ nhận thưởng được xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người trúng.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Người chơi phải dự đoán chính xác 6 con số để trúng giải đặc biệt, với giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng. Giải thưởng sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2: Áp dụng cho vé có 5 số đúng cộng thêm 1 số đặc biệt, bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy nếu chưa có người trúng trong kỳ quay.

- Ngoài hai giải lớn, Power 6/55 còn có nhiều cơ hội trúng thưởng khác: dự đoán đúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé tham gia có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất; trong trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, giá trị giải sẽ được chia đều theo số lượng vé trúng.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 16/10/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.