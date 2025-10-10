Vietlott 10/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 10/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 10/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/10 - Xổ số Mega 6/45 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 10/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 8/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/10/2025

Vietlott 8/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/10/2025

- Vietlott 5/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/10/2025

Vietlott 5/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/10/2025

- Vietlott 3/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/10/2025

Vietlott 3/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/10/2025

- Vietlott 1/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/10/2025

Vietlott 1/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi tiện theo dõi và tra cứu kết quả.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đại lý được ủy quyền.

- Với quy trình quay số hiện đại, giám sát nghiêm ngặt và công khai, Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, chính xác và công bằng, mang lại niềm tin tuyệt đối cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Chỉ những tấm vé Mega 6/45 do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng mới được công nhận hợp lệ.

- Người chơi cần mua vé trước thời điểm quay số 15 phút; mọi vé phát hành sau đó sẽ tự động được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Khi trúng thưởng, người chơi phải làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Những giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ được thanh toán trực tiếp tại đại lý hoặc điểm bán hàng được Vietlott ủy quyền.

- Đối với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để tiến hành xác minh và nhận thưởng theo quy định.

- Vietlott cam kết thực hiện trả thưởng minh bạch, chính xác và luôn đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm bị pháp luật hạn chế tham gia các trò chơi có thưởng.

- Giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND), tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Khi mua vé qua ứng dụng hoặc website Vietlott, người chơi cần nhập chính xác thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi và quá trình nhận thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 10/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.