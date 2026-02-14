Vietlott 14/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 14/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 14/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 14/2 - Xổ số Power 6/55 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/2/2026 - Vietlott Power 6/55 14/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi đơn giản và cơ hội chạm tay vào Jackpot tích lũy giá trị lớn.

- Hoạt động quay số được tổ chức cố định lúc 18h00 vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, với quy trình minh bạch và giám sát nghiêm ngặt.

- Trường hợp lịch quay có điều chỉnh, thông tin sẽ được cập nhật sớm trên website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé để người chơi chủ động theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng giải Power 6/55 chỉ có giá trị nhận thưởng trong 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn được chi trả.

- Khi đến nhận thưởng, người chơi cần mang theo vé trúng còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không bị tẩy xóa hay chỉnh sửa và thực hiện thủ tục tại các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để việc đối soát diễn ra chính xác và thuận tiện, người trúng thưởng nên đợi khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc rồi mới tiến hành dò vé và làm thủ tục lĩnh giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện hoặc điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức, nhằm đảm bảo minh bạch và quyền lợi chính đáng của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số, giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn cho đến khi xuất hiện vé trúng hợp lệ.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Trường hợp một vé đáp ứng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được phân chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 14/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.