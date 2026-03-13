Vietlott 13/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/3/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 13/3. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 13/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 13/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 13/3 - Xổ số Mega 6/45 13/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/3/2026 - Vietlott Mega 6/45 13/3

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 13/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 11/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 11/3/2026

Vietlott 11/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 11/3/2026

- Vietlott 8/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/3/2026

Vietlott 8/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/3/2026

- Vietlott 6/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/3/2026

Vietlott 6/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/3/2026

- Vietlott 4/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/3/2026

Vietlott 4/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/3/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, với lịch quay số cố định vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi kết quả.

- Nếu có sự điều chỉnh về thời gian hoặc lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời cập nhật.

- Mỗi kỳ quay của Mega 6/45 đều được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, đồng thời có sự giám sát của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quá trình mở thưởng diễn ra minh bạch, công khai và đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để quá trình nhận thưởng Mega 6/45 diễn ra nhanh chóng và đúng quy định, người chơi nên nắm rõ các điều khoản của Vietlott nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi trúng giải.

- Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Đồng thời, các con số dự thưởng trên vé cần trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi vé chỉ được áp dụng cho một kỳ quay số nếu được mua trước thời điểm quay tối thiểu 15 phút. Các vé mua sau thời gian này sẽ tự động chuyển sang tham gia kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau khoảng thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến các đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận tiền nhanh chóng và thuận tiện.

- Nếu giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Vietlott để hoàn tất hồ sơ và tiến hành nhận thưởng theo quy định.

- Vietlott luôn thực hiện quy trình chi trả giải thưởng một cách rõ ràng, chính xác và đúng thời hạn, đảm bảo tính minh bạch nhằm tạo sự tin tưởng cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia các hoạt động xổ số.

- Phương thức trả thưởng: Vietlott chi trả tiền thưởng bằng đồng Việt Nam. Người trúng giải cần thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Mua vé online: Khi tham gia mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để phục vụ việc xác minh và nhận thưởng khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 13/3/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.