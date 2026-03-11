Vietlott 11/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/3/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 11/3. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 11/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 11/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 11/3 - Xổ số Mega 6/45 11/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/3/2026 - Vietlott Mega 6/45 11/3

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 11/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 8/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/3/2026

Vietlott 8/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/3/2026

- Vietlott 6/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/3/2026

Vietlott 6/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/3/2026

- Vietlott 4/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/3/2026

Vietlott 4/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/3/2026

- Vietlott 1/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/3/2026

Vietlott 1/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/3/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được tổ chức quay số vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay hoặc thời gian mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé để người chơi nắm thông tin kịp thời.

- Mỗi kỳ quay số được tiến hành bằng hệ thống quay số tự động hiện đại và có sự giám sát của cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và đúng quy định trong quá trình mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để việc nhận thưởng Mega 6/45 diễn ra thuận lợi, người chơi cần tìm hiểu và tuân thủ các quy định của Vietlott nhằm đảm bảo quyền lợi khi trúng giải.

- Vé trúng thưởng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa. Đồng thời, các dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi tấm vé chỉ có hiệu lực cho một kỳ quay nếu được mua trước thời điểm quay số ít nhất 15 phút. Những vé mua sau mốc thời gian này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng giải cần thực hiện thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến các đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Trường hợp giải thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Vietlott để hoàn tất thủ tục và nhận tiền theo đúng quy định.

- Vietlott luôn đảm bảo việc chi trả giải thưởng đầy đủ, chính xác và đúng thời gian, đồng thời duy trì tính minh bạch trong toàn bộ quy trình nhằm mang lại sự yên tâm cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 cần từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm đối tượng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xổ số.

- Hình thức chi trả: Vietlott thực hiện thanh toán tiền thưởng bằng đồng Việt Nam. Người trúng giải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Mua vé trực tuyến: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để thuận tiện cho quá trình xác minh và nhận thưởng nếu trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 11/3/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.