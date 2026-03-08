Vietlott 8/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/3/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 8/3. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 8/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 8/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 8/3 - Xổ số Mega 6/45 8/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/3/2026 - Vietlott Mega 6/45 8/3

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được quay số vào 18h00 các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi kết quả.

- Nếu có sự thay đổi về lịch quay hoặc thời gian mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời cập nhật.

- Mỗi kỳ quay số được thực hiện bằng hệ thống quay tự động hiện đại, đồng thời có sự giám sát của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quá trình quay số minh bạch, công khai và đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để quá trình nhận thưởng Mega 6/45 diễn ra thuận lợi, người chơi nên nắm rõ các quy định của Vietlott nhằm đảm bảo quyền lợi khi trúng giải.

- Vé trúng thưởng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; đồng thời các con số trên vé phải trùng với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi vé chỉ có giá trị tham gia một kỳ quay nếu được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút. Những vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến các đại lý hoặc điểm bán vé được ủy quyền của Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng nhanh chóng và thuận tiện.

- Nếu giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc chi nhánh của Vietlott để hoàn tất hồ sơ và nhận tiền theo quy định.

- Vietlott cam kết việc chi trả giải thưởng luôn được thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn, đảm bảo tính minh bạch và tạo sự yên tâm cho người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia xổ số.

- Hình thức trả thưởng: Vietlott thanh toán giải thưởng bằng đồng Việt Nam. Người trúng thưởng cần thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé online: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để thuận tiện cho việc xác minh và nhận thưởng khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 8/3/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.