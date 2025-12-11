Vietlott 11/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 11/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 11/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 11/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 11/12 - Xổ số Power 6/55 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/12/2025 - Vietlott Power 6/55 11/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

- Vietlott 9/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/12/2025

- Vietlott 6/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/12/2025

- Vietlott 4/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/12/2025

- Vietlott 2/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số Vietlott được yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu và giá trị Jackpot có thể tăng đến hàng chục tỷ đồng, tạo nên sức hút lớn đối với người chơi.

- Kết quả Power 6/55 được quay vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với toàn bộ quy trình diễn ra minh bạch, công khai và dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo nhanh chóng trên website, ứng dụng và các điểm bán, giúp người chơi cập nhật tiện lợi và không bỏ lỡ cơ hội thử vận may.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có hiệu lực nhận giải trong 60 ngày kể từ khi Vietlott công bố kết quả. Sau mốc thời gian này, tờ vé sẽ bị xem như không còn giá trị.

- Tấm vé cần được bảo quản nguyên vẹn, không rách, không nhàu nát và không có dấu hiệu tẩy xóa. Người chơi có thể đổi thưởng tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc.

- Bạn nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới kiểm tra và làm thủ tục nhận giải để đảm bảo độ chính xác và tránh trường hợp sai sót không mong muốn.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể đến trực tiếp Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải, với thời gian chi trả tối đa trong vòng 5 ngày làm việc. Tiền thưởng sẽ được trao bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người nhận.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ của tấm vé, Vietlott sẽ tạm ngừng chi trả cho đến khi cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra. Quy trình này nhằm đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 con số, với giá khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn qua các kỳ cho tới khi có người trúng giải.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn như Jackpot 1.

- Các giải phụ bao gồm 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng; nếu trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi chỉ nhận giải cao nhất. Trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 11/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.