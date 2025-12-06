Vietlott 6/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/12/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 6/12. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 6/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 6/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 6/12 - Xổ số Power 6/55 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/12/2025 - Vietlott Power 6/55 6/12

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 4/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/12/2025

Vietlott 4/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/12/2025

- Vietlott 2/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/12/2025

Vietlott 2/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/12/2025

- Vietlott 29/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 29/11/2025

Vietlott 29/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 29/11/2025

- Vietlott 27/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/11/2025

Vietlott 27/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/11/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi Vietlott được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi đơn giản và giải Jackpot hấp dẫn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, thu hút đông đảo người tham gia.

- Các kỳ quay thưởng Power 6/55 diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, với quy trình minh bạch, công khai và được giám sát chặt chẽ.

- Mọi thông tin về thay đổi lịch quay sẽ được Vietlott cập nhật kịp thời trên website, ứng dụng và các điểm bán vé, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 có thời hạn nhận thưởng trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ mất giá trị lĩnh giải.

- Vé phải còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người chơi có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục nhận thưởng.

- Nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra vé và nhận giải, nhằm đảm bảo đối chiếu kết quả chính xác và tránh nhầm lẫn.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể nhận thưởng tại Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền, thời gian chi trả tối đa trong vòng 5 ngày làm việc. Hình thức nhận giải có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo nhu cầu của người chơi.

- Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc nghi ngờ liên quan đến vé trúng, quá trình trả thưởng sẽ được tạm dừng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho người sở hữu vé trùng khớp cả 6 số, với giá trị bắt đầu từ 30 tỷ đồng và tiếp tục tăng dần qua mỗi kỳ quay cho đến khi có người nhận giải.

- Jackpot 2 thuộc về vé khớp 5 số chính cộng thêm 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng có cơ chế tích lũy tương tự Jackpot 1.

- Giải phụ gồm 40 triệu đồng cho vé khớp 5 số, 500.000 đồng cho vé khớp 4 số và 50.000 đồng cho vé khớp 3 số.

- Mỗi lượt chơi có giá 10.000 đồng; nếu vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất. Trong trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 6/12/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.