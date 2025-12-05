Vietlott 5/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 5/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 5/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 5/12 - Xổ số Mega 6/45 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 5/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi thuận tiện theo dõi kết quả.

- Khi có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng và các điểm bán vé để người chơi cập nhật kịp thời.

- Các kỳ quay Mega 6/45 được thực hiện hoàn toàn tự động, đồng thời giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo kết quả minh bạch, công bằng và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý:

- Vé hợp lệ: Chỉ những tấm vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng với kết quả quay mới được công nhận là trúng giải.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua trước ít nhất 15 phút so với giờ quay; nếu mua sau, vé sẽ áp dụng cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải cần làm thủ tục trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời gian này, vé sẽ mất giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể lĩnh ngay tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, giúp người chơi nhận thưởng nhanh chóng và tiện lợi.

- Với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục, đảm bảo an toàn và bảo mật.

- Vietlott thực hiện chi trả giải thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng hạn, mang đến sự an tâm cho người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 của Vietlott phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm bị hạn chế theo pháp luật.

- Mọi giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế và pháp lý hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận lợi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 5/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.