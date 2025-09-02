Cầu thủ Việt kiều giá 12 tỷ đồng bị loại khỏi U23 Việt Nam

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, HLV Kim Sang-sik quyết định loại Việt kiều Trần Thành Trung khỏi danh sách U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2026. Ngoài ra, trung vệ Đinh Quang Kiệt - người có chiều cao gần 2 m cũng không được bổ sung.

Ông Kim không giải thích lý do loại Trần Thành Trung. Tuy nhiên, lý do không phải vì cầu thủ Việt kiều này gặp chấn thương. Hiện nay, U23 Việt Nam chỉ có Khuất Văn Khang vẫn chưa bình phục hoàn toàn vết đau.

Trần Thành Trung đang đá cho CLB Ninh Bình.

Trần Thành Trung có bố và mẹ đều là người Việt Nam và sinh sống tại Bulgaria. Cầu thủ này từng thi đấu cho đội bóng danh tiếng Slavia Sofia. Trần Thành Trung lên đội 1 và thi đấu từ mùa giải 2022/2023 khi anh mới 18 tuổi - điều này cho thấy tài năng của tiền vệ sinh năm 2005 được đánh giá cao.

Anh là cầu thủ trẻ nổi bật ở giải vô địch quốc gia Bulgaria, được định giá đến 12 tỷ đồng. Mùa vừa qua, cầu thủ 20 tuổi đá 32 trận cho Slavia Sofia. Nhìn chung, đây là bản hợp đồng có thể cung cấp thêm phương án chiến thuật cho CLB Ninh Bình.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa phải lo lắng khi Trần Thành Trung không ra sân ở vòng loại U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam vẫn còn nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Xuân Bắc. Nhóm cầu thủ này thi đấu rất thành công ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua.

Vấn đề lớn nhất với U23 Việt Nam nằm ở hàng công, Ngoài Đình Bắc phần nào thể hiện được khả năng, các tiền đạo còn lại chơi mờ nhạt và chưa chứng minh được năng lực.

Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam cùng bảng C với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Đây là bảng đấu dễ, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết. U23 Việt Nam gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9).