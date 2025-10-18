(VTC News) -

Nhiều người trong chúng ta từng trải qua cảm giác thất vọng khi gặp phải tình huống trứng bị nứt vỏ trong quá trình luộc. Khi trứng nứt, lòng trắng thường rỉ ra ngoài, bám thành nồi, làm món ăn mất thẩm mỹ, thậm chí khó bóc vỏ.

Vì sao trứng luộc bị nứt vỏ?

Hiện tượng trứng luộc bị nứt vỏ khá phổ biến và có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Dưới đây là những lý do chính khiến vỏ trứng dễ nứt trong quá trình luộc:

Thay đổi nhiệt độ đột ngột

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến trứng luộc bị nứt vỏ là do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi trứng từ tủ lạnh được thả vào nước đang sôi hoặc nước nóng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong trứng sẽ làm giãn nở không đồng đều, dẫn đến nứt vỏ.

Vỏ trứng là lớp bảo vệ tương đối cứng nhưng vẫn có thể bị vỡ khi có áp lực từ bên trong lòng trứng, đặc biệt là khi nhiệt độ tăng nhanh khiến phần lòng trắng và lòng đỏ giãn nở mạnh mẽ.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến trứng bị nứt vỏ là do thay đổi nhiệt độ đột ngột. (Ảnh:Cookist)

Lớp vỏ mỏng hoặc có vết nứt sẵn

Không phải quả trứng nào cũng có lớp vỏ dày như nhau. Một số trứng, đặc biệt là trứng gà công nghiệp hoặc trứng được bảo quản lâu ngày, thường có lớp vỏ mỏng, dễ vỡ hơn. Ngoài ra, nếu trứng có sẵn vết nứt nhỏ do va chạm trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản, khi gặp nhiệt độ cao sẽ dễ bị nứt toác ra.

Luộc trứng ở lửa quá lớn

Luộc trứng ở nhiệt độ quá cao (nước sôi mạnh, lửa to) cũng là yếu tố khiến vỏ trứng dễ bị nứt. Nhiệt độ cao làm áp suất bên trong quả trứng tăng lên nhanh chóng, không đủ thời gian để tản đều, khiến vỏ không chịu nổi áp lực và bị nứt.

Cách khắc phục tình trạng trứng luộc bị nứt vỏ

May mắn là hiện tượng trứng bị nứt khi luộc hoàn toàn có thể khắc phục được bằng những mẹo đơn giản nhưng rất hiệu quả. Dưới đây là một số cách giúp bạn có mẻ trứng luộc đẹp mắt và tròn trịa:

Để trứng về nhiệt độ phòng trước khi luộc

Nếu bạn bảo quản trứng trong tủ lạnh, hãy lấy ra trước khoảng 15–20 phút để trứng về gần với nhiệt độ phòng. Điều này giúp hạn chế sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn khi thả vào nước nóng, từ đó giảm nguy cơ nứt vỏ.

Sử dụng nước lạnh từ đầu

Thay vì đun nước sôi rồi mới thả trứng vào, bạn nên cho trứng vào nồi nước lạnh ngay từ đầu và đun sôi từ từ. Cách này giúp trứng nóng lên dần dần, lòng trắng và lòng đỏ giãn nở đều, không tạo ra áp suất đột ngột khiến vỏ bị nứt.

Cho trứng vào nồi nước lạnh ngay từ đầu giúp tránh được tình trạng trứng bị nứt vỏ khi luộc. (Ảnh: Reddit)

Đục một lỗ nhỏ ở đầu to của quả trứng

Dùng một cây kim nhỏ hoặc dụng cụ đục trứng chuyên dụng, nhẹ nhàng chọc một lỗ nhỏ ở đầu to của quả trứng. Lỗ này giúp thoát khí khi đun nóng, ngăn ngừa áp lực bên trong gây nứt vỏ. Đây là mẹo được nhiều đầu bếp chuyên nghiệp áp dụng.

Thêm muối hoặc giấm vào nước luộc

Một mẹo dân gian nhưng hiệu quả: thêm một chút muối hoặc giấm vào nước luộc trứng. Dù không ngăn hoàn toàn việc nứt vỏ, nhưng muối hoặc giấm sẽ giúp lòng trắng nhanh chóng đông lại nếu trứng có bị nứt, hạn chế lòng trắng trào ra ngoài và giữ được hình dạng tương đối đẹp.

Luộc trứng ở lửa nhỏ hoặc vừa

Sau khi nước sôi, hãy giảm lửa xuống mức vừa hoặc nhỏ. Nước sôi lăn tăn sẽ giữ nhiệt độ ổn định và tránh áp suất lớn bên trong quả trứng, từ đó hạn chế hiện tượng nứt vỏ.

Sử dụng nồi nhỏ hoặc nồi vừa đủ trứng

Không nên dùng nồi quá to so với lượng trứng cần luộc, vì trứng có thể va đập trong quá trình nước sôi mạnh. Chọn nồi vừa vặn giúp giữ trứng cố định, hạn chế xô đẩy gây nứt vỡ.

Một số lưu ý khác khi luộc trứng

- Chọn trứng mới hoặc trứng để vài ngày: Trứng quá tươi có thể khó bóc vỏ, còn trứng để quá lâu dễ bị mỏng vỏ và nứt. Trứng để khoảng 3–5 ngày là lý tưởng nhất để luộc.

- Ngâm trứng vào nước lạnh sau khi luộc: Sau khi luộc xong, nên cho trứng vào bát nước lạnh hoặc nước đá để làm nguội nhanh. Cách này không chỉ giúp dễ bóc vỏ mà còn giữ lòng đỏ không bị thâm xám do nấu quá lâu.

- Không luộc trứng quá lâu: Luộc quá lâu làm lòng đỏ bị khô, chuyển sang màu xám, không ngon và không tốt cho sức khỏe do phản ứng giữa sắt và lưu huỳnh.