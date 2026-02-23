Trào lưu cực 'hot' ghép ảnh trước - sau thẩm mỹ bằng AI gây lo ngại

(VTC News) -

Giới trẻ Nhật Bản đang tạo nên làn sóng mới trên mạng xã hội: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ghép ảnh “trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ” của chính mình vào cùng một khung hình. Những bức ảnh này cho thấy hai phiên bản khác biệt của cùng một người trong không gian ảo giống nhau, tạo cảm giác như họ đang đối diện hoặc chụp ảnh tự sướng cùng hình ảnh quá khứ.

Tuy nhiên, đằng sau hiệu ứng thị giác ấn tượng là những lo ngại ngày càng gia tăng rằng xu hướng này có thể cổ xúy cho các thủ thuật thẩm mỹ tiềm ẩn rủi ro, đồng thời làm lệch chuẩn quan niệm về cái đẹp trong giới trẻ.

Theo số liệu của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Nhật Bản, trong năm 2022, nước này ghi nhận khoảng 3,3 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ, đưa Nhật Bản trở thành một trong những thị trường chỉnh sửa sắc đẹp lớn nhất thế giới. So với Hàn Quốc, quốc gia nổi tiếng với các phương pháp điều trị tiên tiến và xu hướng làm đẹp dẫn đầu khu vực, ngành công nghiệp thẩm mỹ của Nhật Bản thường được biết đến với sự chính xác, tinh tế và hướng tới kết quả tự nhiên.

Hình ảnh do AI tạo ra về cùng một người trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: Baidu)

Trong bối cảnh xã hội vốn tương đối cởi mở với các thủ thuật thẩm mỹ, sự xuất hiện của trào lưu ghép ảnh bằng AI nhanh chóng thu hút sự chú ý. Mới đây, người dùng có tên @rori_bb gây “bão” khi đăng tải bức ảnh ghép do AI tạo ra, đặt khuôn mặt hiện tại của cô cạnh khuôn mặt trước khi phẫu thuật. Cô chia sẻ rằng sau khi so sánh hai hình ảnh, cô đã bật khóc vì xúc động.

Bức ảnh này thu hút tới 15,8 triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt bài đăng bắt chước trên các nền tảng mạng xã hội.

Cách "đu trend" khá đơn giản, người dùng cung cấp cho công cụ AI hai bức ảnh thật, trước và sau phẫu thuật, rồi yêu cầu hệ thống tạo ra hình ảnh duy nhất hiển thị cả hai phiên bản đứng cạnh nhau. Nhiều sản phẩm có chung bối cảnh như căn phòng ngủ ảo mờ ảo, ánh sáng dịu nhẹ, nơi hai “bản thể” hoặc cùng chụp ảnh selfie, hoặc lặng lẽ nhìn nhau như cuộc đối thoại không lời giữa quá khứ và hiện tại.

Không ít người dùng còn liệt kê chi tiết các thủ thuật đã thực hiện, xem sự thay đổi ngoại hình như minh chứng cho nỗ lực và hành trình cá nhân. Người dùng có tên @shinoyu cho biết, cô không chỉnh sửa xương hàm, nhưng nhận thấy sự thay đổi đáng kể sau khi niềng răng, hút mỡ, căng da mặt và chỉnh sửa mí mắt.

Trong khi đó, tài khoản @romko_sui thẳng thắn nhận xét bản thân trước đây “thực sự xấu xí” và cho rằng đó là nguyên nhân dẫn tới những thất bại trong quá khứ.

Nhiều người bày tỏ lo ngại về tác động tâm lý tiêu cực mà những hình ảnh như trên có thể gây ra cho những người tạo ra chúng. (Ảnh: Baidu)

Tài khoản @vI5jm đăng ảnh so sánh bản thân khi còn mặc đồng phục học sinh với hình ảnh hiện tại với mái tóc vàng nổi bật; khẳng định cô quyết định phẫu thuật là vì bản thân, không phải để thu hút đàn ông.

Phần bình luận dưới các bài đăng tràn ngập những lời động viên và tán dương. Có người chia sẻ: “Nỗi đau, tiền bạc, quá trình hồi phục dài. Những bức ảnh này thực sự đã làm tôi xúc động". Người khác nhận xét: “Cần có can đảm để chia sẻ công khai như vậy. Bạn phải 'làm hòa' với quá khứ của chính mình và chấp nhận mọi giai đoạn của con người bạn".

Tuy nhiên, không phải tất cả đều ủng hộ xu hướng này. Một số cư dân mạng cho rằng trang điểm có thể mang lại hiệu ứng thay đổi tương tự mà không phải đánh đổi bằng những rủi ro sức khỏe của phẫu thuật. Những ý kiến khác cảnh báo rằng việc liên tục tôn vinh hình ảnh “trước – sau” có thể vô tình củng cố suy nghĩ rằng giá trị cá nhân gắn chặt với ngoại hình, từ đó gây áp lực cho thanh thiếu niên.

Tại Nhật Bản hiện chưa có quy định về độ tuổi tối thiểu để phẫu thuật thẩm mỹ. Dù vậy, người chưa thành niên thường phải có sự đồng ý của cha mẹ và trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt hơn. Theo báo cáo của Asahi Shimbun, số học sinh trung học thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng, làm dấy lên thêm nhiều tranh luận về ảnh hưởng của trào lưu làm đẹp đối với lứa tuổi vị thành niên.

Hình ảnh do AI tạo ra ở trên cho thấy cùng một người đang nhìn vào mắt chính mình trong quá khứ. (Ảnh: Baidu)

Xu hướng “hai bản ngã” không chỉ dừng lại ở câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Trên mạng xã hội, ngày càng nhiều hình ảnh do AI tạo ra ghép các ngôi sao Hollywood với phiên bản trẻ hơn của chính họ, gợi lại quá khứ và sự thay đổi theo thời gian. Tại Trung Quốc, một bộ phận giới trẻ cũng tận dụng AI để tạo ra những bức ảnh hẹn hò ảo giữa mình và thần tượng.

Sự bùng nổ của công nghệ AI mở ra không gian sáng tạo mới, cho phép con người đối thoại với chính quá khứ của mình. Thế nhưng, khi những hình ảnh “lột xác” được lan truyền rộng rãi và nhận được hàng triệu lượt xem, câu hỏi đặt ra là liệu trào lưu này có đang vô tình tiếp sức cho những chuẩn mực sắc đẹp khắt khe hơn, đặc biệt với giới trẻ.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp thẩm mỹ tại Nhật Bản phát triển mạnh mẽ với hàng triệu ca mỗi năm, sự kết hợp giữa công nghệ và xu hướng làm đẹp càng khiến dư luận quan tâm đến những hệ lụy tiềm ẩn phía sau các bức ảnh lung linh trên mạng.