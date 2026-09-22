Vì sao ngân hàng thu phí thẻ thường niên?

(VTC News) -

Một lần trừ vài trăm nghìn đồng cho phí thường niên có thể khiến không ít chủ thẻ “xót ví”. Nhưng trên thị trường, có thẻ miễn phí, có thẻ thu phí và cũng có thẻ chỉ miễn khi đạt điều kiện nhất định. Điều gì nằm sau những con số rất khác nhau này?

Điện thoại báo tài khoản vừa bị trừ 600.000 đồng. Nội dung: phí thường niên thẻ. Với khoản phí chỉ xuất hiện một lần trong năm, phản ứng đầu tiên của nhiều người có thể là: “Tại sao dùng thẻ lại mất từng này tiền?”

Câu hỏi càng dễ nảy sinh trong bối cảnh người dùng đã quen dần với những chiến dịch “0 đồng” như miễn phí chuyển tiền, miễn phí mở thẻ... khi tổ chức tài chính kích cầu một sản phẩm.

Trên thực tế, miễn phí và thu phí hiện cùng tồn tại theo chính sách khác nhau giữa từng ngân hàng và sản phẩm. Có ngân hàng thu phí quản lý tài khoản nếu số dư bình quân không đạt ngưỡng; có ngân hàng miễn theo gói hoặc phân khúc. Với thẻ, mức phí cũng trải từ 0 đồng đến cả triệu đồng mỗi năm.

Một khoản phí thường niên vài trăm nghìn đồng được trừ cùng lúc có thể khiến người dùng “xót ví”, nhất là khi đã quen với nhiều chính sách miễn phí dịch vụ ngân hàng.

Cùng là thẻ, vì sao phí có thể chênh nhau hàng triệu đồng?

Biểu phí công khai của các ngân hàng cho thấy biên độ chênh lệch khá rộng.

Tại ACB, phí thường niên thẻ tín dụng trải từ vài trăm nghìn đồng ở một số dòng phổ thông lên 1,9 triệu đồng với Visa Signature; riêng Visa Infinite dành cho phân khúc khách hàng ưu tiên có mức phí niêm yết 19,9 triệu đồng/năm. Techcombank công bố mức phí thường niên 599.000 đồng với Everyday, 899.000 đồng với Style, 1,499 triệu đồng với Visa Signature và đến 25 triệu/năm với dòng thẻ Infinite.

Với VIB One Card, phí thường niên thẻ chính hiện ở mức 999.000 đồng cho hạng Gold, 1,999 triệu đồng với Platinum và 2,999 triệu đồng với Signature. Hay với HSBC Việt Nam, hiện niêm yết phí thường niên 385.000 đồng với LiveFree - có chính sách miễn khi đáp ứng điều kiện chi tiêu, trong khi TravelOne là 1,65 triệu đồng/năm.

Như vậy, không có một “giá chung” cho việc sử dụng thẻ. Mức phí được phân hóa theo loại và hạng thẻ, phân khúc khách hàng, cấu trúc dịch vụ - quyền lợi cũng như chính sách giá của từng ngân hàng. Một sản phẩm có phí niêm yết vẫn có thể được miễn hoặc hoàn phí khi khách hàng đáp ứng điều kiện sử dụng.

Căn cứ vào đâu để tính phí thẻ?

Với thẻ tín dụng, giá trị đặc thù là khả năng chi trước - trả sau trong hạn mức ngân hàng cấp, có khả năng miễn lãi tới 45 ngày. Trong thời gian thẻ hoạt động, ngân hàng duy trì hạn mức, xử lý giao dịch, sao kê, thanh toán, bảo mật và hỗ trợ chủ thẻ; tùy sản phẩm khách hàng nhận được các quyền lợi như hoàn tiền, tích điểm hay ưu đãi dịch vụ khi đáp ứng điều kiện.

Với thẻ ghi nợ, khách hàng có thể sử dụng dòng tiền của mình thông qua mạng lưới hạ tầng thanh toán từ ATM, POS đến thanh toán trực tuyến, không tiếp xúc hoặc giao dịch quốc tế, cùng hệ thống xử lý, xác thực và bảo mật.

Vì vậy, phí thường niên không đơn thuần là phí cho chiếc thẻ vật lý. Đây là một cấu phần trong cách ngân hàng định giá việc duy trì dịch vụ thẻ trong cả năm.

Với thẻ tín dụng, bên cạnh khả năng thanh toán, chủ thẻ được sử dụng hạn mức để “chi trước - hoàn trả sau” theo điều kiện của từng sản phẩm.

Phí niêm yết chưa chắc là phí thực trả

Quay trở lại mức phí cần trả khi nhận thông báo. Một lần bị trừ 600.000 đồng dễ tạo cảm giác “đắt đỏ”. Nhưng đặt trong 12 tháng sử dụng, con số này tương đương 50.000 đồng/tháng, hay khoảng 1.640 đồng/ngày.

Phép chia không khiến khoản phí thấp đi, mà đặt nó trong tương quan với 365 ngày dịch vụ được duy trì: với thẻ tín dụng là khả năng sử dụng hạn mức để chi trước - hoàn trả sau; với thẻ ghi nợ là khả năng sử dụng tiền trong tài khoản qua hạ tầng thẻ và các phương thức thanh toán được hỗ trợ.

Quan trọng hơn, phí niêm yết chưa chắc là phí thực trả. Nhiều ngân hàng áp dụng chính sách miễn hoặc hoàn phí dựa trên doanh số sử dụng, phân khúc khách hàng hay điều kiện của từng chương trình.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào số tiền bị trừ, người dùng có thể xem thêm mình đang trả phí cho dòng thẻ nào, trong thời gian bao lâu, có thuộc diện được miễn - hoàn phí hay không và những quyền lợi nào đi kèm.

Khi đặt trong tổng thể quá trình sử dụng thẻ, khoản phí thường niên có thể được cân nhắc cùng những tiện ích và quyền lợi người dùng nhận được trong cả năm.