Vì sao mùng 1 tháng Bảy âm lịch đặc biệt hơn các mùng 1 khác?

(VTC News) -

Theo truyền thống, mùng Một hàng tháng gọi là ngày sóc - thời khắc khởi đầu của chu kỳ âm lịch. Đây được coi là lúc con người dễ khởi niệm lành, thuận duyên để sám hối, tụng kinh, cúng chay và phát nguyện làm việc thiện. Người Phật tử thường đến chùa lễ Phật, hoặc cúng tại gia bằng mâm cơm chay giản dị, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Ý nghĩa chung là gieo nhân lành, tạo phước báu, cầu an cho bản thân và gia đình.

Điểm khác biệt nằm ở chính thời gian. Tháng Bảy âm lịch là mùa Vu lan, bắt nguồn từ tích Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ trong kinh điển Phật giáo. Từ ngày mùng Một, không khí Vu lan đã bắt đầu lan tỏa. Đây là dịp để mỗi người tưởng nhớ và tri ân cha mẹ, tổ tiên, không chỉ bằng mâm cơm cúng, mà còn bằng hành động hiếu hạnh trong đời sống hằng ngày: phụng dưỡng cha mẹ, làm điều lành hồi hướng cho cửu huyền thất tổ.

Mùng 1 tháng Bảy có cúng cô hồn?

Nhiều người lầm tưởng rằng mùng 1 tháng Bảy cũng có nghi lễ cúng cô hồn (thí thực chúng sinh). Tuy nhiên, theo phong tục phổ biến, cúng cô hồn lớn nhất trong năm là vào rằm tháng Bảy (15 âm lịch), còn gọi là lễ Xá tội vong nhân.

Ngoài ra, một số gia đình chọn ngày mồng 2 và ngày 16 âm lịch hàng tháng để cúng chúng sinh. Ngày mùng 1 tháng Bảy chỉ tập trung vào cúng Phật và tổ tiên, giống như các ngày mùng 1 khác, nhưng không có nghi lễ thí thực cô hồn.

Dù là lễ Vu lan hay cúng chúng sinh, đều xuất phát từ tinh thần hiếu hạnh và từ bi. Tuy nhiên, nhiều nơi đã biến tướng thành mê tín: Đốt vàng mã quá nhiều, phóng sinh bừa bãi, tin vào “vong nhập” hay cầu may rủi.

Các nhà nghiên cứu Phật giáo nhấn mạnh, giữ tâm thanh tịnh, hành hiếu trong đời sống, làm điều thiện mới là cúng dường thiết thực nhất.

Mùng 1 tháng Bảy còn là lời nhắc mỗi người sống trọn đạo hiếu trong mùa Vu lan. (Ảnh: VOV)

Thực hành đúng trong ngày mùng 1 tháng Bảy

Cúng Phật, cúng tổ tiên: Dùng hương, hoa, quả chín, nước sạch, mâm cơm chay giản dị.

Ăn chay, làm thiện: Giữ giới, làm phúc, hồi hướng cho cha mẹ, tổ tiên và tất cả chúng sinh.

Hành hiếu: Quan trọng hơn cả, hãy phụng dưỡng cha mẹ hiện tiền, tưởng nhớ công ơn sinh thành, lan tỏa lòng từ bi.

Mỗi mùng 1 âm lịch là dịp gieo hạt lành, khởi đầu mới cho tháng mới, riêng mùng 1 tháng Bảy âm lịch là khởi điểm của mùa Vu lan báo hiếu - mùa hiếu đạo thiêng liêng trong truyền thống Phật giáo.

Trong nén hương đầu tháng, trong mâm cơm chay giản dị, người con Phật không chỉ cầu bình an cho gia đình, mà còn cần kết nối ân tình với cha mẹ, tổ tiên và nuôi dưỡng tình thương dành cho muôn loài.