(VTC News) -

Ngày Vu lan báo hiếu, hay còn gọi là lễ Vu lan, là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt, đặc biệt trong cộng đồng Phật giáo. Đây là dịp để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đồng thời cũng là cơ hội để mỗi người nuôi dưỡng lòng từ bi, lan tỏa tình thương đến muôn loài.

Ngày Vu lan báo hiếu 2025 là ngày nào?

Theo truyền thống, lễ Vu lan báo hiếu được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm. Theo lịch vạn niên, năm 2025, rằm tháng 7 sẽ trùng vào thứ Bảy, ngày 6/9/2025 Dương lịch.

Như vậy, tính từ thời điểm hiện tại, người dân còn khoảng nửa tháng tháng để chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ trọng đại này. Trong những ngày cận rằm, nhiều gia đình Việt thường tổ chức cúng bái, dâng mâm cơm chay, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên và gửi gắm lòng biết ơn sâu nặng đến đấng sinh thành. Các chùa cũng trở thành điểm đến linh thiêng, nơi Phật tử và người dân cùng nhau tụng kinh, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được bình an, cha mẹ đã khuất sớm siêu thoát.

Nguồn gốc ngày Vu lan báo hiếu

Nguồn gốc của lễ Vu lan bắt nguồn từ một câu chuyện trong Phật giáo, gắn với sự tích về Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ.

Theo kinh Vu Lan, mẹ của Ngài, bà Thanh Đề, vốn là người sống xa hoa, tham lam, độc ác và không tin vào Tam bảo. Trái ngược với mẹ, Mục Kiền Liên nổi tiếng hiền lành, hiếu thuận, được mọi người quý mến. Sau khi bà Thanh Đề qua đời, Mục Kiền Liên tu hành đắc đạo, nhờ phép thần thông nhìn thấy mẹ mình bị đọa đày nơi địa ngục, đói khát khổ sở.

Xót thương mẹ, ông dâng cơm xuống địa ngục. Thế nhưng, do tâm ích kỷ, bà Thanh Đề đã che giấu bát cơm, khiến thức ăn hóa thành lửa đỏ. Không thể tự cứu mẹ, Mục Kiền Liên tìm đến Đức Phật xin chỉ dạy. Đức Phật giải thích rằng, một mình ông không đủ sức, chỉ có hợp lực của chư tăng khắp mười phương trong ngày rằm tháng 7 mới có thể giúp mẹ siêu thoát.

Làm theo lời Phật, Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ. Từ đó, lễ Vu lan trở thành ngày báo hiếu, là dịp để mỗi người con tưởng nhớ, đền đáp công ơn cha mẹ, đồng thời mở rộng lòng từ bi đến chúng sinh.

Lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Ý nghĩa của ngày lễ Vu lan báo hiếu

Với người Việt, Vu lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà đã trở thành nét đẹp văn hóa, gắn liền với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Ngày này nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu, một trong những chuẩn mực đạo đức quan trọng bậc nhất trong đời sống gia đình và xã hội.

Trong ngày lễ, nhiều người không chỉ thắp hương tưởng nhớ cha mẹ đã khuất, mà còn thể hiện tình cảm với cha mẹ còn sống bằng những hành động cụ thể: hỏi han, chăm sóc, dành thời gian quây quần, bày tỏ lòng biết ơn. Các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn cũng thường được tổ chức, bởi Vu lan còn mang ý nghĩa lan tỏa tình thương rộng lớn.

Ngày rằm tháng 7 vì vậy mang trọn vẹn cả hai giá trị là hiếu đạo trong gia đình và lòng nhân ái trong xã hội. Đây chính là lý do lễ Vu lan báo hiếu không chỉ được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của người Việt hôm nay.