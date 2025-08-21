Lễ vật cúng mùng 1 và mùng 1 tháng 7 Âm lịch khác biệt ở đâu?

(VTC News) -

Mỗi mùng 1 Âm lịch, nhiều gia đình Việt chuẩn bị mâm lễ để khởi đầu tháng mới trong bình an, riêng mồng Một tháng Bảy, mâm cúng thường được chuẩn bị trang trọng hơn, gắn với khởi đầu mùa Vu lan báo hiếu.

Lễ vật ngày mùng 1 hàng tháng

Trong văn hóa Việt, mùng 1 âm lịch là dịp tưởng nhớ tổ tiên và cầu cho tháng mới hanh thông. Lễ vật thường giản dị, thanh tịnh, chú trọng tâm thành. Thường các gia đình có hai mâm cúng.

Mâm cúng Phật (nếu có bàn thờ Phật) gồm có: Hoa tươi, quả chín; ly nước trong; nén hương thơm; mâm cơm chay (tùy điều kiện từng gia đình).

Mâm cúng tổ tiên gồm: Hương, hoa, đèn nến; trầu cau, chén rượu, nước; hoa quả, bánh trái; mâm cơm (chay hoặc mặn, nhưng ngày nay khuyến khích chay để thuận tinh thần từ bi).

Điểm nhấn của việc chuẩn bị lễ vật, mâm cơm cúng không cần cầu kỳ, quan trọng là tấm lòng hiếu kính.

Mâm cúng mùng 1 Âm lịch của một gia đình.

Lễ vật mùng 1 tháng 7

Khác với các tháng khác, mùng 1 tháng 7 Âm lịch mở đầu cho mùa Vu lan - mùa báo hiếu trong Phật giáo. Vì thế, mâm lễ thường được chuẩn bị trang trọng và chu đáo hơn, bao gồm:

Mâm cúng Phật: Hương, hoa, nước thanh tịnh; ngũ quả hoặc quả chín theo mùa; mâm cơm chay với vài món thanh đạm (xào rau, đậu phụ, canh chay...).

Mâm cúng tổ tiên: Hương, hoa, trầu cau, nước, rượu; bánh trái, hoa quả theo mùa; một mâm cơm chay, thể hiện sự thanh tịnh, nhẹ nhàng.

Điểm đặc biệt của lễ vật và mâm cúng mùng 1 tháng 7: Vì là tháng Vu lan nên nhiều gia đình chọn cúng chay hoàn toàn để bày tỏ lòng hiếu thảo và nuôi dưỡng tâm từ bi.

Tóm lại, nếu mùng 1 các tháng khác là dịp tưởng nhớ tổ tiên và khởi đầu tháng mới, thì mùng 1 tháng 7 Âm lịch còn là lời nhắc bước vào mùa Vu lan - mùa hiếu hạnh. Mâm cúng ngày này, dù đơn sơ hay trang trọng, vẫn xoay quanh cúng Phật và tổ tiên, nuôi dưỡng tâm hiếu, lòng từ bi. Còn cúng cô hồn là nghi lễ đặc biệt, đa số gia đình chỉ thực hành vào Rằm tháng Bảy.