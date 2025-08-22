Bài khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch đơn giản, đúng pháp

(VTC News) -

Sau khi sắp đặt lễ vật, cơm chay trên bàn thờ, gia chủ quần áo trang nghiêm, thành kính bước vào thực hành nghi lễ cúng mùng 1 tháng 7 Âm lịch.

Bước 1. Thắp hương, Thành tâm đảnh lễ

Mọi người chắp tay, niệm Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Bước 2. Khấn Phật (nếu có bàn thờ Phật)

Bài khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch cúng Phật như sau:

Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 năm…, tín chủ con tên là…, sống tại… thành tâm dâng hương hoa, lễ vật.

Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, gia hộ cho gia đình chúng con an lạc, tu hành tinh tấn, gieo nhân lành, tránh xa điều ác.

Mâm lễ chay cúng Phật dịp tháng 7 Âm lịch. (Ảnh: Viet Linh)

Bước 3. Khấn tổ tiên

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay ngày đầu tháng Bảy Vu lan, con cháu thành kính dâng nén hương, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục. Nguyện cầu hương linh ông bà cha mẹ được nương nhờ công đức Tam bảo, siêu sinh Tịnh Độ.

Con cháu nguyện sống hiếu nghĩa, làm điều lành, hồi hướng phúc báo về cho tổ tiên.

Bước 4. Tụng kinh

Nên dành thời gian tụng các bản kinh Vu lan, báo hiếu cha mẹ, hoặc một vài phẩm của kinh A Di Đà.

Bước 5. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, cha mẹ nhiều đời quá vãng cùng chư hương linh được siêu sinh Tịnh Độ.

Với những người quá bận rộn, hoặc các bạn trẻ có thể khấn nguyện theo bài khấn ngắn gọn sau đây:

Nam mô A Di Đà Phật!

Hôm nay ngày mồng Một tháng Bảy năm …, con là …, sống tại …, xin dâng hương hoa, phẩm vật cúng dường chư Phật và tưởng nhớ ông bà cha mẹ, tổ tiên.Nguyện cho gia đình con được bình an, cha mẹ hiện tiền tăng phúc thọ, cửu huyền thất tổ và các hương linh đều được siêu sinh tịnh độ. Con nguyện sống hiếu nghĩa, làm việc thiện, hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Các bạn cần đặc biệt lưu ý, nghi lễ chỉ mang tính tâm linh, tưởng nhớ và nuôi dưỡng hiếu hạnh, đừng biến thành hình thức xin ban phát lộc, mua chuộc hay hối lộ tâm linh. Tối giản lễ vật, quan trọng nhất là tâm thành và ý thức sống hiếu nghĩa, từ bi.