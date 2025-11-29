Vì sao mùa đông miền Bắc kỳ dị, ngày chói chang, nhiệt độ cao gấp 3 lần đêm?

(VTC News) -

Miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian rét sâu về đêm và sáng, nhiệt độ có nơi giảm xuống dưới 8°C, thậm chí hôm nay các xã vùng núi cao tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai nhiệt độ chỉ còn -1°C đến 3°C. Đêm qua, nhiệt độ thực tế tại Hà Nội xuống 8°C.

Tuy vậy, đến ban ngày trời nắng chói chang, nhiệt độ tăng vọt lên ngưỡng 26°C, độ ẩm không khí thấp (có nơi xuống dưới 40%). Nhiệt độ ban ngày tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với ban đêm khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, cơ thể mệt mỏi và khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Trưa nay Hà Nội nắng chói chang, nhiều người mặc quần áo mùa hè khi ra đường.

Lý giải hiện tượng thời tiết này, ông Nguyễn Hồng Sinh, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Hải Phòng cho biết, miền Bắc đang chịu tác động của không khí lạnh khô. Hiện tượng phát xạ nhiệt mặt đất khi quang mây gây ra nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Theo chuyên gia, đây là kiểu thời tiết thường gặp trong mùa đông, xuất hiện trong điều kiện tồn tại không khí lạnh, trời quang mây. Hiện tượng này không phải do tác động của bão số 15 Koto trên Biển Đông.

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thuỷ văn cũng cho rằng, hiện nay, bầu trời ngoài Bắc rất quang mây, không khí lạnh khô tác động tới miền Bắc đang trong quá trình suy yếu.

Ban ngày mặt trời chiếu sáng, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 23-26°C. Ban đêm, không khí lạnh kết hợp với trạng thái quang mây khiến bức xạ nhiệt từ mặt đất, hoặc mặt sông, hồ... thoát ra ngoài khí quyển khiến nhiệt độ giảm sâu. Vì vậy, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc dao động 9-14°C, có nơi giảm sâu dưới 7°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm cao.

Ngoài ra, trời hanh khô, kết hợp với nghịch nhiệt còn làm bụi mịn khó khuếch tán khiến không khí trở nên ô nhiễm. Chất lượng không khí (IQA) của TP Hà Nội lúc 7h ngày 29/11 ở ngưỡng 189, xếp thứ 7 trên toàn thế giới. Đây là mức rất không tốt, có hại cho sức khỏe.

Sáng nay, Hà Nội chìm trong bụi mịn, nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người dân, nhất là người già, trẻ em và người có bệnh lý nền về hô hấp nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm để bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, người dân khi ra đường cần sử dụng khẩu trang chống bụi mịn trong những thời điểm ô nhiễm không khí ở mức cao.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cuối tháng 11 tới đầu tháng 12, ở miền Bắc, đặc biệt khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi là hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù.

Hiện tượng này làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình tăng cường vệ sinh đường phố, triển khai các giải pháp giảm bụi đường.