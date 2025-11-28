Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ rét nhất dưới 8°C, Trung Bộ đối mặt đợt mưa mới

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, thời tiết cả nước phân hóa rõ rệt giữa các vùng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét sâu về đêm và sáng, trong khi Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ nguy cơ xuất hiện mưa trở lại.

Trong hôm nay và ngày mai (29/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng hanh, độ ẩm trong không khí thấp. Trời rét về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 8°C. Trong đó, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại các khu vực này khá lớn, thường trên 10°C, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và những người có bệnh nền.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét sâu về đêm và sáng.

Các khu vực khác xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 29/11-1/12, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ổn định, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ 2-6/12, các khu vực này vẫn duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng nhưng bắt đầu xuất hiện mưa ở một vài vài nơi. Đáng chú ý, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa rải rác từ đêm 3-4/12.

Trong khi miền Bắc duy trì trạng thái hanh khô, nắng ráo ban ngày, các tỉnh Trung Bộ lại chuẩn bị bước vào một đợt mưa mới. Trong những ngày cuối tháng 11, từ Quảng Trị đến TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Bước sang thời kỳ từ đêm 30/11-3/12, các địa phương này khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to. Từ 4-6/12, khu vực này tiếp tục trạng thái có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to.

Trong hầu hết thời kỳ dự báo từ 29/11-7/12, thời tiết cao nguyên Trung Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, khoảng từ 1-3/12, mưa xuất hiện diện rộng ở khu vực này, có nơi vừa, mưa to và dông.

Thời tiết Nam Bộ cũng hứng mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 28/11/2025

TP Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22°C, phía Nam 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.