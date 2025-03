Vì sao gen Z 'sốt xình xịch' với trào lưu giả vờ bận rộn ở công sở?

(VTC News) -

Nhiều bạn trẻ gen Z bắt đầu đi làm đúng giai đoạn đại dịch COVID19 bùng phát. Vì thế, họ quen với cách làm việc từ xa, chủ động thời gian để đáp ứng KPI và cảm thấy khó chịu khi phải ngồi ở văn phòng từ sáng đến tối, trước cặp mắt giám sát của người quản lý.

Gần đây trên TikTok, nhiều thanh niên Mỹ chia sẻ cách họ tỏ ra bận rộn ở công sở dù ngày hôm đó không còn công việc. Nhiều video ngắn với tiêu đề như "Làm sao để giả vờ bận rộn nơi công sở?" hay "Hướng dẫn để trông luôn tất bật ở văn phòng" thu hút hàng triệu lượt xem.

Nhiều cách thức độc đáo được chia sẻ như đặt một chồng giấy tờ trên bàn làm việc, mở nhiều tab trên trình duyệt website, kiểm tra thời gian như sợ trễ deadline, đeo tai nghe giống như đang họp, không ngừng ghi chép sổ tay, hẹn giờ gửi email, sử dụng hai màn hình luôn mở file... Thậm chí có người còn bày mẹo gõ phím thật to dù đang không làm gì hết.

Chủ tài khoản @graceaamelia thú nhận bản thân gõ phím rất to khi tán chuyện với bạn bè qua mạng xã hội, to hơn nhiều so với lúc làm việc thật sự. "Tôi thường xếp một chồng giấy tờ quanh bàn làm việc và di chuyển chúng qua lại. Khi không có sếp thì tôi mở điện thoại xem TikTok"; "Khi tôi cầm một tập tài liệu đi lại trong phòng thì mọi người đều cho rằng tôi đang làm việc gì đó quan trọng", những người khác chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tại nước Mỹ hưởng ứng trào lưu "giả vờ bận rộn"

Jo Hayes, chuyên gia văn hóa ứng xử, cho biết: "Chuyện giả vờ bận rộn không mới, tuy nhiên với gen Z thì nó trở thành trào lưu với cái tên 'Larping'. Các doanh nghiệp cũng cần phải xem lại cách quản lý và theo dõi nhiệm vụ. Hàng triệu người trẻ thích sự riêng tư, không bị ai quản thúc khi làm tại nhà".

Hayes cũng nhấn mạnh rằng môi trường, văn hóa làm việc tích cực sẽ hướng nhân viên đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Để nâng cao năng suất, nhà quản lý nên khuyến khích, khen thưởng thay vì cố gắng kiểm soát.

Jody Findley, một chuyên gia đào tạo, nói rằng văn hóa làm việc của thế hệ Z hoàn toàn khác biệt. Họ cảm thấy áp lực khi phải tỏ ra bận rộn để tránh bị giám sát hoặc chỉ trích. "Chuyển đổi từ làm việc trực tuyến sang làm trực tiếp; không ít bạn trẻ cảm thấy thiếu an toàn trong môi trường công sở. Họ cũng ưu tiên sức khỏe tinh thần và cảm xúc của mình hơn", anh nói.

Gabrielle Judge (28 tuổi), một người trẻ ủng hộ trào lưu "giả vờ bận rộn", cho biết: "Không chỉ thế hệ trẻ mà nhiều người trong văn phòng của tôi cũng vậy. Họ trông có vẻ bận rộn nhưng không ai làm việc liên tục 8 tiếng cả, tất cả đều cần phải ngừng tay nghỉ ngơi. Thật kỳ quặc khi xem việc phải tập trung cao độ suốt cả ngày là bình thường".

Judge cũng chia sẻ rằng quản lý sẽ giao thêm việc nếu thấy nhân viên ngồi chơi; do đó cô không muốn hoàn thành công việc quá nhanh vì sợ bị tăng chỉ tiêu.

Nhiều bạn trẻ bình luận thêm rằng họ từng nỗ lực hết sức để làm việc nhưng không có sự ghi nhận xứng đáng. Vì vậy, họ tham gia trào lưu giả vờ bận rộn như một cách để chống đối cấp trên.