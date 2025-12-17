Vì sao FIFA không xử Malaysia thua Việt Nam do lỗi gian lận nhập tịch cầu thủ?

(VTC News) -

Sáng 17/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo đội tuyển quốc gia nước này bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xử thua 3 trận vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Tuy nhiên, trận Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 không được nhắc đến. Điều này khiến người hâm mộ bất ngờ bởi cả 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia đều ra sân trong trận đấu với Việt Nam, thậm chí có người còn ghi bàn.

Thực tế, án phạt của FIFA được đưa ra theo quy trình và phạm vi thẩm quyền. FIFA chỉ xử thua đội tuyển Malaysia trong 3 trận đấu quốc tế cấp độ 1 (còn được gọi là giao hữu FIFA Days). Đó là các trận đấu Malaysia gặp Cape Verde ngày 29/5 (hòa 1-1), Singapore ngày 4/9 (thắng 2-1), gặp Palestine ngày 8/9 (thắng 1-0).

Malaysia chưa bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam tháng 6/2025 thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Giải đấu này thuộc phạm vi tổ chức và quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tương tự là trận Malaysia gặp Nepal diễn ra vào tháng 3 năm nay. Do đó, án phạt liên quan (nếu có) sẽ do AFC xem xét và ra quyết định. Đây là lý do đội tuyển Malaysia chưa bị xử thua trước Việt Nam và Nepal.

Điều này được Tổng thư ký AFC Windsor Paul John xác nhận vào tháng 10. Ông cho biết AFC căn cứ vào các kết luận của FIFA để xem xét việc đưa ra án phạt bổ sung cho Liên đoàn bóng đá Malaysia và đội tuyển quốc gia nước này. Chi tiết mang tính then chốt là tính hợp lệ của các cầu thủ có liên quan.

"Chúng tôi chỉ xem xét tính hợp lệ của cầu thủ, vì đó là điều liên quan đến AFC, không phải phần khác", Tổng thư ký AFC nói.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Điều này được nêu rõ trong báo cáo chi tiết của FIFA về việc bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia.

Cụ thể: "Các cầu thủ không đủ tư cách, và sẽ không bao giờ đủ tư cách thi đấu cho Malaysia trong điều kiện tự nhiên. Tại thời điểm nộp hồ sơ tư cách, chính các giấy khai sinh bị làm giả đã đánh lừa quá trình đánh giá của FIFA.

Do đó, ngay cả khi các Cầu thủ có được quốc tịch Malaysia một cách hợp lệ thông qua nhập tịch—dù dựa trên cư trú (mà họ đã ký xác nhận “không dưới 10 năm,” nhưng sau đó được thừa nhận là không đúng), hoặc bất kỳ căn cứ nội địa nào khác không được chứng minh—thì họ vẫn không đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia".

Muộn nhất ngày 31/3 - thời điểm chốt danh sách các đội tuyển tham dự Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này.