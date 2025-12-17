Malaysia bị FIFA trừng phạt vụ gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam chờ tin vui

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận đội tuyển quốc gia nước này bị xử thua 3 trận đấu quốc tế. Quyết định này được Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra sau cuộc họp ngày 12/12 và gửi đến FAM sau đó.

Lý do khiến đội tuyển Malaysia bị xử thua 3 trận là "sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu". Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng bị phạt thêm 10.000 franc Thụy Sỹ (hơn 330 triệu đồng).

Bóng đá Malaysia tiếp tục nhận án phạt vì cầu thủ nhập tịch gian lận.

"Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Jorge Palacio chủ trì kết luận rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia đã vi phạm Điều 19 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) khi sử dụng cầu thủ không hợp lệ ở ba trận đấu quốc tế cấp độ 1", FAM thông tin.

3 trận đấu được nhắc tới đều là các trận giao hữu quốc tế. Đội tuyển Malaysia gặp Cape Verde ngày 29/5 (hòa 1-1), Singapore ngày 4/9 (thắng 2-1), gặp Palestine ngày 8/9 (thắng 1-0). Việc thay đổi kết quả thành Malaysia thua 0-3 ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí và số điểm của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA.

Án phạt của FIFA không nhắc đến trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup. Giải đấu này do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức và quản lý. Án phạt liên quan (nếu có) sẽ do AFC đưa ra, dựa trên những phán quyết của FIFA.

Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết sẽ gửi văn bản đề nghị FIFA cung cấp đầy đủ căn cứ và lý do của quyết định kỷ luật, trước khi xem xét các bước tiếp theo liên quan đến vụ việc này.

Quy trình đưa ra án phạt này hoàn toàn độc lập với quyết định kỷ luật trước đó của FIFA đối với LĐBĐ Malaysia, dù đều liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Truyền thông Malaysia gọi đây là vụ bê bối "2 trong 1" bởi FAM mắc 2 lỗi khác nghiêm trọng khác nhau trong cùng vụ việc.

Đầu tiên, FIFA phạt LĐBĐ Malaysia vì làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Đơn kháng cáo của FAM bị Ủy ban khiếu nại của FIFA bác bỏ. Vụ việc được đưa lên Tòa trọng tài thể thao (CAS).

Quyết định mới nhất của FIFA được đưa ra trên cơ sở kết luận 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Đây cũng chính là căn cứ để Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt bổ sung liên quan đến các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 3-0.