Malaysia sắp điều tra xong vụ gian lận nhập tịch, chờ toà án ra phán quyết

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đã chuẩn bị tinh thần cho mọi quyết định được đưa ra bởi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vụ tranh chấp liên quan đến hồ sơ pháp lý của 7 cầu thủ nhập tịch.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, cho hay vụ việc hiện không còn nằm trong phạm vi xử lý của FIFA mà đã được chuyển hoàn toàn sang CAS. Theo ông, FAM đang bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình pháp lý.

Chỉ còn khoảng ba ngày trước hạn chót, FAM đang khẩn trương hoàn tất bản đệ trình bằng văn bản theo yêu cầu của CAS và tin tưởng có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện trước ngày 18/12.

7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt cấm thi đấu 1 năm.

“Chúng tôi cho rằng mọi vấn đề với FIFA đã khép lại. CAS là diễn đàn cuối cùng để FAM trình bày quan điểm và bảo vệ lập trường của mình”, ông Yusoff nhấn mạnh.

Lãnh đạo FAM cũng khẳng định CAS là một cơ quan độc lập, không chịu sự chi phối của FIFA, và bất kỳ phán quyết nào được đưa ra đều phải được các bên tôn trọng.

“Chúng tôi chỉ đang hoàn tất các thủ tục theo đúng quy trình pháp lý và quy định hiện hành. Việc thắng hay thua sẽ do CAS quyết định”, ông nói thêm.

Cùng thời điểm, ông Yusoff tiết lộ báo cáo đầy đủ của Ủy ban điều tra độc lập - do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu - dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Sau khi nhận được báo cáo, FAM sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra các bước đi tiếp theo.

“Chúng tôi vẫn đang chờ và kỳ vọng sẽ nhận được báo cáo từ Tun Raus trong tháng này. Sau khi có báo cáo, FAM sẽ xem xét kỹ các kết luận trước khi đưa ra bước đi tiếp theo”, ông Yusoff cho biết.

Trước đó, vào tháng 10, FAM đã thành lập ủy ban điều tra độc lập nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch, sau khi FIFA áp dụng án phạt nặng đối với FAM vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và chỉnh sửa tài liệu chính thức.

Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,8 triệu ringgit Malaysia). Bên cạnh đó, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10.000 RM) mỗi người và chịu án cấm thi đấu 1 năm.