Vì sao đại đô thị ven đô sẽ là xu hướng mới của thị trường bất động sản?

(VTC News) -

Trước thực trạng giá bất động sản nội đô tăng phi mã, dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển rõ rệt sang các đô thị ven đô - nơi có dư địa tăng trưởng lớn và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Dù nằm ngoài trung tâm nhưng những khu vực này đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, tiện ích hiện đại và ghi nhận mức tăng giá ổn định.

Nhiều chuyên gia dự báo, các khu vực ven đô tuy xa trung tâm nhưng lại có quỹ đất rộng, có thể phát triển những siêu đô thị lớn với không gian sống lý tưởng, vì thế sẽ trở thành tâm điểm hút nhà đầu tư.

TS Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - nhận định, sự phát triển của các dự án bất động sản quy mô siêu đô thị đang dần trở thành một xu hướng tất yếu.

Những đại đô thị ngày càng hút người mua ở thực và nhà đầu tư.

Theo ông Nghĩa, quỹ đất tại khu vực nội đô ngày càng khan hiếm, chật chội, vì vậy cả người mua nhà ở thực và giới đầu tư phải dịch chuyển ra ven đô để tìm nơi thích hợp.

Thông thường, khi các dự án phát triển ở khu vực ngoại đô hoặc vùng ven sẽ được quy hoạch tổng thể, đồng bộ cả về hạ tầng cứng (đường xá, điện, nước, viễn thông, bãi đỗ xe, trạm sạc xe điện…) lẫn hạ tầng mềm (giáo dục, y tế, dịch vụ, văn hóa…). Nhiều khu còn được đầu tư các tuyến xe buýt điện hoặc đường sắt nội đô để kết nối thuận tiện với trung tâm.

Đây là cơ sở để các dự án mới ven đô ngày càng có xu hướng mở rộng về quy mô, không còn là vài chục ha, mà có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn ha tạo nên những “thành phố trong thành phố”.

Một nguyên nhân nữa khiến những siêu đô thị hút khách đó là nhu cầu, mức sống của người dân ngày càng cao hơn.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội - phân tích: Trước kia, nhu cầu chỉ dừng lại ở việc có một căn nhà cơ bản, kiên cố. Nhưng bây giờ, người mua nhà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng môi trường sống xung quanh. Họ ưu tiên chọn các siêu đô thị bởi muốn ở trong một không gian an toàn, nhiều cây xanh, có đầy đủ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, thể thao, dịch vụ chăm sóc cư dân…và tất cả những tiện ích đó đều nằm trong khoảng cách rất gần. Ngược lại, khi sống trong các khu ở nhỏ lẻ thiếu tiện ích, người dân buộc phải di chuyển nhiều, mất thời gian, làm giảm chất lượng hưởng thụ.

"Khi người dân đã trải nghiệm mô hình đại đô thị, họ sẽ khó quay lại các khu ở manh mún, thiếu đồng bộ. Sự thuận tiện, an toàn và chất lượng sống mà đại đô thị tạo ra đã trở thành tiêu chuẩn mới. Nói cách khác, chính người dân đang dẫn dắt thị trường chuyển dịch theo hướng những siêu đô thị đầy đủ tiện ích, văn minh và vận hành chuyên nghiệp", ông Điệp nói.

Đại diện của JLL Việt Nam cũng cho hay, người dân ngày càng ưu tiên các dự án có đủ tiện ích nội khu để sinh sống tiện lợi, từ trường học, bệnh viện… cho đến các dịch vụ tiêu dùng, làm đẹp, ăn uống và giải trí. Và chỉ các siêu đô thị mới có thể đáp ứng được các yêu cầu này.

"Khách hàng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến chuyện chơi ở đâu, sống thế nào…do đó dự án phải kết nối được người dân với nhau nhiều hơn, phải hình thành được cộng đồng kết nối trong dự án. 5 năm trước, một dự án thành công là bán nhanh, bán hết, còn hiện nay, tiêu chí là phải có cộng đồng cư dân hạnh phúc với nơi ở của mình. Điều này chỉ có thể làm được khi phát triển các siêu dự án, đại đô thị", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Nên chọn đại đô thị thế nào?

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam, dự báo: "Những khu đô thị có vị trí chiến lược, kết nối giao thông thuận lợi, tích hợp đầy đủ tiện ích sẽ là điểm sáng thu hút cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực". Vì thế, những đại đô thị có quy hoạch tốt sẽ tiếp tục hút khách trong những năm tới.

Đầu tư vào các siêu đô thị là xu hướng trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế cũng sẽ ưu tiên rót vốn vào những dự án có quy hoạch đồng bộ, minh bạch pháp lý, quy mô đủ lớn để bảo đảm biên độ tăng trưởng. Những siêu đô thị mang tầm vóc thế giới trở thành “điểm đến an toàn” đối với dòng vốn ngoại nhờ quy hoạch chuẩn quốc tế, hệ sinh thái thông minh, công nghệ quản trị hiện đại.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội - lại cho rằng, cần chọn những đại đô thị được xây dựng bởi những nhà phát triển bất động sản lớn, đã có kinh nghiệm triển khai các đại đô thị quy mô lớn, đã được bảo chứng cả về chất lượng và tiến độ. Vì những chủ đầu tư này mới đủ khả năng xây siêu đô thị chất lượng, đáp ứng tổng thể các yêu cầu khắt khe.

Ông nhấn mạnh, việc phát triển đại đô thị không phải là cuộc chơi của các chủ đầu tư nhỏ lẻ. Những dự án vài nghìn ha đòi hỏi nguồn lực tài chính cực lớn, năng lực quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành bài bản, cùng khả năng đảm bảo pháp lý và quản trị rủi ro nghiêm ngặt. Nếu doanh nghiệp không có nội lực mạnh, dự án sẽ gặp hàng loạt vấn đề khó giải quyết như: thiếu tiện ích, chậm tiến độ, không thu hút được cư dân về ở hoặc không đảm bảo chất lượng sống.