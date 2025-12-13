Đất ven đô ít người muốn mua biến thành những siêu đô thị hút khách

(VTC News) -

Nếu như trước đây, nhiều người ngại mua nhà ở các vùng ven đô, xa trung tâm vì lo ngại việc di chuyển khó khăn và không có nhiều dịch vụ, tiện ích, thì vài năm trở lại đây, tâm lý này đã có sự thay đổi rõ ràng.

Nhờ sự kết nối hạ tầng tốt giúp di chuyển thuận lợi và sự phát triển của hàng loạt siêu đô thị lớn với tiện ích sống đầy đủ, đẳng cấp, khu đô thị ven đô đang trở thành xu hướng mới của thị trường bất động sản.

Anh Nguyễn Tấn Phát (một nhà đầu tư tại Hà Nội) chia sẻ, hồi tháng 6/2024, anh mua căn hộ hơn hơn 60 m² tại một siêu đô thị phía đông Hà Nội với giá hơn 3 tỷ đồng. Gần đây, nhiều môi giới liên tục gọi điện hoặc nhắn tin hỏi mua lại với giá 3,8 - 4 tỷ đồng.

"Môi giới nói căn hộ của tôi có diện tích hợp lý nên hiện có nhiều khách hàng tìm mua. Nếu đồng ý, họ có thể bán được với mức giá trên dưới 4 tỷ đồng. Thậm chí, họ còn cam kết có khách đặt cọc ngay nếu tôi đồng ý", anh Phát kể.

Mức chào mua chênh hơn 1 tỷ đồng so với giá ban đầu khiến anh Phát không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, vì có nhu cầu về ở nên anh Phát chưa có ý định bán đi.

Các đại đô thị ven đô hút khách nhờ không gian sống xanh, đầy đủ tiện ích.

"Nhà trong các khu siêu đô thị thường sẽ có mức tăng giá tốt hơn các khu chung đơn lẻ, bởi lẽ trong đại đô thị, hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối tốt với khu vực trung tâm Hà Nội. Các tiện ích trong khu đô thị đầy đủ từ khu vui chơi rộng lớn đến trường học, siêu thị, hàng quán...Nói chung cư dân về sinh sống không thiếu một dịch vụ gì. Thậm chí, nếu không phải đi làm thì người dân cũng không cần phải di chuyển ra khỏi khu đô thị", anh Phát cho hay.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội, 60 tuổi) chia sẻ, cách đây 2 năm, ông quyết định bán căn nhà cũ trong ngõ nhỏ ở trung tâm Thủ đô và chuyển về một siêu đô thị ở phía Tây Hà Nội.

Sau khi an cư tại siêu đô thị, lối sống của vợ chồng ông thay đổi hẳn. Sáng sớm, thay vì phải đi vài km mới đến công viên để dạo bộ thì giờ đây, ngày 2 lần, họ đi dạo ngay công viên dưới chân nhà, tâm sự với những người bạn đồng niên.

Ông Thắng cũng tìm thấy những phương pháp vận động giúp nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần như tập dưỡng sinh, chơi cờ, câu cá… ngay tại nơi ở của mình. Những hoạt động cộng đồng đa dạng này đều nằm trong kế hoạch phát triển Câu lạc bộ Sống vui - khỏe và sống xanh - văn minh tại siêu đô thị.

Cũng theo ông, nhiều người yêu thích và lựa chọn các đại đô thị vì đủ tiện ích và môi trường sống vượt trội từ an ninh, an toàn đến vui chơi giải trí, mua sắm, y tế và chăm sóc khách hàng.

"Từ ngày chuyển về đây sống, cả tháng tôi gần như không cần phải rời khỏi khu đô thị vì tất cả các dịch vụ, tiện ích đều đủ cả. Từ siêu thị, nhà hàng, công viên, khu vui chơi, quán cafe, bệnh viện, trường học... đều có. Tôi thậm chí có thể đi bộ đến các nơi này mà không cần phải đi xe máy", ông Thắng tâm sự.

Theo ông David Jackson - Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, xu hướng mua nhà tại Hà Nội đang có sự dịch chuyển rõ rệt ra các khu đô thị vệ tinh nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng kết nối.

Đặc biệt, những khu vực nằm dọc tuyến đường huyết mạch như Vành đai 3,5 (kết nối Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Vành đai 4 (đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh) đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người mua nhà.

Hạ tầng giao thông ngày một hoàn thiện không chỉ giúp gia tăng tính kết nối liên vùng, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu đô thị vệ tinh, tạo ra những cơ hội mới cho thị trường địa ốc khu vực.

Đồng quan điểm, ông Bạch Dương - Tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam cũng cho hay, xu hướng dịch chuyển ra các thành phố vệ tinh được dẫn dắt bởi quy hoạch Thủ đô tập trung phát triển liên kết vùng với các địa phương lân cận.

Việc hạ tầng được đầu tư đồng bộ với các tuyến đường Vành đai 2, 3, các tuyến cao tốc và metro… giúp kết nối liên vùng trở nên thuận tiện hơn. Ngoài ra, mật độ dân số cao và tình trạng ô nhiễm không khí tại nội đô cũng là lý do khiến nhiều người quan tâm hơn đến các khu vực ngoại vi, nơi không khí trong lành và dân cư ít tập trung hơn.

Các địa phương như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam… đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và chính sách phát triển đô thị bền vững.

Các đại đô thị ven đô cũng mang đến tiềm năng tăng trưởng tốt cho các nhà đầu tư.

Cùng với đó, giá bất động sản ở những địa phương này cũng tăng ổn định, cho thấy tiềm năng trong dài hạn. Đơn cử, giá bất động sản Vĩnh Phúc tăng 33%, Bắc Ninh tăng 45%... trong giai đoạn 2022-2024.

Ông Dương cũng nhấn mạnh, Thủ đô chuyển mình theo xu hướng “Hà Nội mở rộng” và nhiều chủ đầu tư lớn đã phát triển các dự án trọng điểm, bổ sung nguồn cung bất động sản tại các thành phố vệ tinh với sự ra đời của hàng loạt khu đô thị mới. Hầu hết các dự án này thu hút lượng lớn cư dân đến sinh sống, vui chơi và làm việc.

Các đại đô thị sẽ hút đầu tư

Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội nhận định, thực tế nhu cầu của người dân sẽ ngày càng cao và khắt khe hơn.

Trước đây, nhu cầu chỉ dừng lại ở việc có một căn nhà cơ bản, kiên cố, nhưng bây giờ, người mua nhà không còn chỉ quan tâm đến quyền sở hữu mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng môi trường sống xung quanh. Họ ưu tiên chọn các siêu đô thị bởi muốn ở trong không gian an toàn, nhiều cây xanh, có đầy đủ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, thể thao, dịch vụ chăm sóc cư dân… và họ muốn tất cả những tiện ích đó nằm trong khoảng cách rất gần.

Ngược lại, khi sống trong các khu ở nhỏ lẻ thiếu tiện ích, người dân buộc phải di chuyển nhiều, mất rất nhiều thời gian, gây áp lực lên giao thông và môi trường.

Khi người dân đã trải nghiệm mô hình đại đô thị, họ sẽ khó quay lại các khu ở manh mún. Sự thuận tiện, an toàn và chất lượng sống mà đại đô thị tạo ra đã trở thành tiêu chuẩn mới. Nói cách khác, chính người dân đang dẫn dắt thị trường chuyển dịch theo hướng những siêu đô thị đầy đủ tiện ích, văn minh và được vận hành chuyên nghiệp.

Đồng quan điểm, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam, dự báo: "Những khu đô thị có vị trí chiến lược, kết nối giao thông thuận lợi, tích hợp đầy đủ tiện ích sẽ tiếp tục là điểm sáng thu hút cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực".

Một số doanh nghiệp lớn đang mạnh tay đầu tư vào các dự án đại đô thị. Với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông và chính sách hỗ trợ từ chính phủ, những đại đô thị có quy hoạch tốt sẽ tiếp tục hút khách trong những năm tới.

Cũng theo các chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế tới đây sẽ ưu tiên rót vốn vào những dự án có quy hoạch đồng bộ, minh bạch pháp lý, quy mô đủ lớn để bảo đảm biên độ tăng trưởng. Những siêu đô thị mang tầm vóc thế giới trở thành “điểm đến an toàn” đối với dòng vốn ngoại nhờ quy hoạch chuẩn quốc tế, hệ sinh thái thông minh, công nghệ quản trị hiện đại.

Khi FDI đổ vào bất động sản, các ngành xây dựng, thương mại, dịch vụ cũng được hưởng lợi, tạo vòng quay kinh tế tích cực.

Bên cạnh đó, sự khác biệt về chuẩn sống, mức độ hoàn chỉnh tiện ích, quy hoạch đồng bộ và uy tín chủ đầu tư giúp siêu đô thị chiếm ưu thế rõ rệt trong tâm lý người mua hiện đại. Các đại đô thị mang lại môi trường sống lý tưởng - xanh hơn, thông minh hơn, kết nối thuận tiện hơn - đồng thời tạo nên một thị trường nội tại với nhu cầu ở thực lớn, thanh khoản tốt và biên độ tăng giá bền vững.

Nhà đầu tư cũng ưu tiên lựa chọn dự án quy mô lớn nhờ tầm nhìn dài hạn và rủi ro tiến độ thấp. Trong khi đó, các dự án nhỏ lẻ thiếu tiện ích và pháp lý manh mún đang dần mất sức hút, khó cạnh tranh cả về chất lượng sống lẫn giá trị đầu tư.