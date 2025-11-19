Siêu đô thị: Xu hướng mới của thị trường bất động sản

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội, 60 tuổi) chia sẻ, cách đây 2 năm, ông đã quyết định bán căn nhà cũ trong một ngõ nhỏ ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) và chuyển về một siêu đô thị ở phía Tây Hà Nội.

Sau khi an cư tại siêu đô thị, lối sống của vợ chồng ông cũng thay đổi hẳn. Sáng sớm, thay vì phải đi vài km mới đến công viên để dạo bộ thì giờ đây, ngày 2 lần, vợ chồng ông Thắng đi dạo ngay công viên dưới chân nhà, tâm sự với những người bạn đồng niên.

Ông Thắng cũng tìm thấy những phương pháp vận động giúp nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần như tập dưỡng sinh, chơi cờ, câu cá…ngay tại nơi ở của mình. Những hoạt động cộng đồng đa dạng này đều nằm trong kế hoạch phát triển Câu lạc bộ Sống vui - khỏe và sống xanh - văn minh tại siêu đô thị.

Cũng theo ông, nhiều người yêu thích và lựa chọn các đại đô thị vì đủ tiện ích và môi trường sống vượt trội từ an ninh an toàn đến vui chơi giải trí mua sắm y tế và chăm sóc khách hàng.

"Từ ngày chuyển về đây sống, cả tháng tôi gần như không cần phải rời khỏi khu đô thị vì tất cả các dịch vụ, tiện ích đều đủ cả. Từ siêu thị, nhà hàng, công viên, khu vui chơi, quán cafe, bệnh viện, trường học...đều có đủ cả. Tôi thậm chí có thể đi bộ đến các nơi này mà không cần phải đi xe máy", ông Thắng tâm sự.

Trước kia muốn đi cà phê với bạn hay đi khám bệnh định kỳ, ông và vợ lại phải đi taxi hoặc tự lái xe máy, đường tắc và nhiều xe đi ẩu khiến vợ chồng ông rất lo lắng mỗi khi ra ngoài.

Vì quá yêu thích cuộc sống trong siêu đô thị, ông Thắng đã động viên hai người con cùng chuyển về an cư tại đây và nhận được sự đồng tình nhanh chóng. “Tôi đã thuyết phục các con vì thấy môi trường sinh sống ở đây quá lý tưởng. Mình ở sướng cũng muốn các con được vậy. So với các căn nhà trong nội đô không gian chật chội, ngõ nhỏ, nhiều nguy cơ cháy nổ thì không gian sống ở đây hoàn toàn khác biệt”, ông Thắng chia sẻ.

Kể từ ngày các con cùng chuyển về khu đại đô thị sinh sống, đại gia đình nhà ông Thắng mỗi tuần đều tổ chức gặp mặt, ăn uống, bởi từ nhà này sang nhà khác chỉ vài bước chân. Thỉnh thoảng, các con bận công việc, ông bà lại phụ giúp đón cháu khi tan trường hoặc cơm nước cho các cháu. Tuổi già sum vầy bên con cháu chính là niềm hạnh phúc của vợ chồng ông Thắng kể từ khi thay đổi không gian sống.

“Xưa phải ở cùng nhà, còn giờ ở cùng tòa, cùng khu đô thị cũng chính là tam, tứ đại đồng đường. Nhiều người thân tới thăm đều trầm trồ về không gian sống và sự gắn bó của gia đình tôi", ông Thắng hào hứng chia sẻ.

Xu hướng tất yếu

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, khái niệm siêu đô thị - tức là những khu đô thị mang quy mô lớn, tích hợp đa chức năng (nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng…), có hạ tầng đồng bộ, tiện ích cao cấp và môi trường sống hiện đại - đang trở thành xu hướng mới trên thị trường bất động sản.

TS Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nhận định, sự phát triển của các dự án bất động sản quy mô siêu đô thị hiện nay là một xu hướng tất yếu. Và thực tế xu hướng này đã được nhiều chủ đầu tư phát triển tại các khu vực vùng ven, nơi có quỹ đất rộng lớn.

Theo ông Nghĩa, quỹ đất tại khu vực nội đô ngày càng khan hiếm, trong khi các khu đất còn lại có diện tích nhỏ lẻ, không đủ điều kiện để phát triển đô thị quy mô lớn. Vì vậy, xu hướng tất yếu là các nhà đầu tư phải dịch chuyển ra ngoài rìa hoặc xa hơn nữa so với trung tâm các đô thị lớn.

Khi phát triển ở khu vực ngoại đô hoặc vùng ven, các dự án buộc phải được quy hoạch tổng thể, đồng bộ cả về hạ tầng cứng (đường xá, điện, nước, viễn thông, bãi đỗ xe, trạm sạc xe điện…) lẫn hạ tầng mềm (giáo dục, y tế, dịch vụ, văn hóa…). Thậm chí, nhiều khu còn được đầu tư các tuyến xe buýt điện hoặc đường sắt nội đô để kết nối thuận tiện với trung tâm.

Chính vì vậy, các dự án mới có xu hướng ngày càng mở rộng về quy mô, không còn là vài chục ha, mà có thể lên tới 500ha, 1.000ha, thậm chí 10.000 ha, tạo nên những “thành phố trong thành phố”.

Bên cạnh đó, trong nội đô, giá đất quá cao khiến việc triển khai các dự án quy mô lớn gần như bất khả thi. Chỉ khi ra ngoài khu vực trung tâm, doanh nghiệp mới có thể tiếp cận được quỹ đất rộng với giá hợp lý, đủ khả năng quy hoạch một khu đô thị hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ các chức năng như sinh sống, làm việc, học tập và nghỉ dưỡng. Điều này lý giải vì sao các siêu đô thị mới thường xuất hiện ở vùng ven các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, hay Đà Nẵng…

Cũng theo vị chuyên gia, công nghệ phát triển đô thị hiện nay đã tiến bộ nhanh chóng; nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Ecopark, Sun Group... triển khai dự án với yêu cầu cao về thiết kế tổng thể, môi trường, kiến trúc và hệ thống hạ tầng.

Trên nền tảng đó, các nhà phát triển tiếp tục đầu tư vào mô hình đô thị thông minh, đảm bảo yếu tố an toàn, tiết kiệm năng lượng, không gian xanh và thuận tiện cho sinh hoạt, giáo dục, y tế, mua sắm của cư dân.

Ngoài ra, các tập đoàn trong nước tích tụ được nguồn lực tài chính lớn, đủ khả năng phát triển các dự án quy mô hàng trăm đến hàng nghìn ha. Tuy nhiên, các dự án lớn cần thời gian hấp thụ thị trường và chỉ có thể thu hút cư dân khi đi kèm cơ hội việc làm và hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện. Ví dụ, Vingroup đã chủ động đầu tư xây cầu kết nối khu đô thị với khu vực trung tâm.

TS Lê Xuân Nghĩa nhận định, xu hướng phát triển các “đại đô thị” là tín hiệu tích cực, góp phần giảm áp lực dân số, việc làm, nhà ở và ùn tắc giao thông tại các đô thị trung tâm. Khi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được triển khai, với 23 nhà ga, dự kiến sẽ hình thành thêm khoảng 15-20 đô thị quy mô lớn.

Những siêu khu đô thị như vậy không chỉ mang ý nghĩa nội tại, mà còn góp phần định hình bản sắc, chất lượng đô thị và nhất là chất lượng sống trong cả hiện tại, tương lai Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam, nhận định: "Những khu đô thị có vị trí chiến lược, kết nối giao thông thuận lợi, tích hợp đầy đủ tiện ích sẽ tiếp tục là điểm sáng thu hút cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực".

Một số doanh nghiệp lớn đang mạnh tay đầu tư vào các dự án đại đô thị. Với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông và chính sách hỗ trợ từ chính phủ, những đại đô thị có quy hoạch tốt sẽ tiếp tục là điểm sáng trên thị trường trong những năm tới.

Đại diện của JLL Việt Nam cũng cho hay, người dân ngày càng ưu tiên các dự án có đủ tiện ích nội khu để sinh sống tiện lợi, từ trường học, bệnh viện… cho đến các dịch vụ tiêu dùng, làm đẹp, ăn uống và giải trí. Do đó, các siêu đô thị mới có thể đáp ứng được các yêu cầu này.

Cũng theo vị đại diện của JLL Việt Nam, một dự án đô thị thành công phải là dự án đưa được người dân về ở, chứ không chỉ đơn thuần ở việc bán hết hàng, mà để làm được điều này, công tác thiết kế, quy hoạch tiện ích đóng vai trò then chốt.

Trong xu hướng khu đô thị phức hợp đa tiện ích, căn hộ phải thông minh hơn, gắn nhiều hơn với các yếu tố bền vững như công viên, mảng xanh, không khí trong lành…

"Khách hàng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến chuyện chơi ở đâu, sống thế nào…,do đó dự án phải kết nối được người dân với nhau nhiều hơn, phải hình thành được cộng đồng kết nối trong dự án. 5 năm trước, một dự án thành công là bán nhanh, bán hết, còn hiện nay, tiêu chí là phải có cộng đồng cư dân hạnh phúc với nơi ở của mình. Điều này chỉ có thể làm được khi phát triển các siêu dự án, đại đô thị", vị đại diện cho biết.

Để làm được điều này, theo JLL Việt Nam, các dự án cần “đủ xa” để có được lợi thế giá đất đầu vào thấp, chi phí xây dựng rẻ hơn; quy mô dự án cần “đủ rộng” để có thể quy hoạch hạ tầng, tiện ích đồng bộ theo tiêu chí “all in one” (tất cả trong một) nhằm đáp ứng nhu cầu, cũng là xu hướng lựa chọn nhà ở của nhiều người hiện nay.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam cũng đánh giá, sự xuất hiện của những dự án siêu đô thị với quy mô hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn ha là xu hướng trong phát triển đô thị, nhất là với các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu Á.

Với sự bùng nổ của đô thị và tập trung dân cư ở đô thị, việc phát triển dự án khu siêu đô thị với quy mô lớn là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cho đô thị trung tâm vốn đã trở nên quá tải, nhất là về hạ tầng.

Do đó, các siêu dự án đô thị có vai trò quan trọng trong việc giãn dân từ khu trung tâm, để tái phân bổ dân số và nguồn lực. Đồng thời, với quy mô đủ lớn, những khu đô thị này có lợi thế trong triển khai xây dựng, thiết lập hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tiện ích toàn diện, trong đó có việc hướng đến đô thị thông minh.

Việc hình thành các khu đô thị lớn còn giúp mở rộng không gian phát triển, tạo nên các vùng đô thị đa cực, liên kết hiệu quả hơn giữa các vùng.

"Những siêu khu đô thị như vậy không chỉ mang ý nghĩa nội tại, mà còn góp phần định hình bản sắc, chất lượng đô thị và nhất là chất lượng sống trong cả hiện tại, tương lai”, ông Doanh nhấn mạnh.