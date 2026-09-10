Vì sao cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc?

(VTC News) -

Sở NN&MT Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về nhận định ban đầu nguyên nhân cá chết tại lòng sông Trà Khúc, đoạn thuộc phường Trương Quang Trọng.

Theo Sở NN&MT Quảng Ngãi, qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 8/9, đơn vị ghi nhận xác cá chết tại khu vực phía bờ Bắc sông Trà Khúc (đoạn giữa cầu Trà Khúc 2 và đập dâng sông Trà Khúc). Số cá chết tập trung nhiều tại các hố trũng thấp, các rãnh cát của khu vực bãi bồi dọc ven sông, phần lớn cá chết là rô phi với nhiều kích cỡ khác nhau.

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Q.N)

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cá chết là do bị mắc kẹt lại tại các hố thấp, rãnh cát khi mực nước sông xuống thấp nên bị thiếu nước cục bộ. Những khu nước lân cận có cá sống, không ghi nhận có dấu hiệu cá bệnh hay xuất hiện cá chết trong các khu nước này.

Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở khách quan, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước ở khu vực lân cận khu vực cá chết và gửi cơ quan chuyên môn để xét nghiệm. Dự kiến ngày 15/9 có kết quả xét nghiệm mẫu nước, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh kết quả.

Về việc xử lý xác cá chết, Sở đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND phường Trương Quang Trọng nắm thông tin, tiến hành thu dọn, xử lý.

Xác cá phân hủy, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Q.N)

Những ngày qua, trên sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt khiến nhiều khu vực ven sông bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Ghi nhận từ ngày 6 đến 8/9, cá chết xuất hiện nhiều tại các bãi bồi ven sông thuộc Tổ dân phố Thiên Ấn.