Vì sao bão số 5 Kajiki duy trì cường độ mạnh khi tiến sát đất liền miền Trung?

(VTC News) -

Theo đó, bão số 5 Kajiki di chuyển trên vùng biển miền Trung có nhiệt độ mặt nước tới 30°C, đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa Tây Nam từ vịnh Bengal và gió Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên khả năng bão duy trì cường độ mạnh là rất cao.

Độ đứt gió thẳng đứng của cơn bão này là nhỏ 2.5 m/s trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ nên thuận lợi cho bão bảo toàn cường độ khi vào sát bờ.

Hoàn lưu bão số 5 ít bị ảnh hưởng bởi ma sát với địa hình đảo Hải Nam nên không bị phá vỡ cấu trúc.

Dự báo cường độ bão số 5 Kajiki còn mạnh khi tiến sát đất liền. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo của các mô hình thời tiết tính toán bởi Việt Nam và quốc tế đều nhận định, bão sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh khi tiến vào sát bờ.

Khi di chuyển vào vùng sát bờ, ma sát tăng, ảnh hưởng của phần phía Tây Bắc lưỡi áp cao cận nhiệt đới (hình thế quyết định đường đi của bão số 5 Kajiki) sẽ làm cho bão mất đối xứng hơn, trục nghiêng về phía Bắc hơn nên sẽ giảm cường độ.

Cơ quan khí tượng cũng nêu rõ, có sự thống nhất cao của cơ quan dự báo quốc tế. Trong đó, Nhật Bản và Bắc Kinh dự báo cường độ khi đổ bộ cấp 13-14; Hồng Kông cường độ khi đổ bộ cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã có gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, mưa trên 400mm/24 giờ, khoảng 20.000 người dân được sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Tại Việt Nam, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8... Ở các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Lúc 7h ngày 25/8, tâm bão số 5 Kajiki di chuyển Tây Tây Bắc 20km/h, cách Nghệ An 170km, cách Hà Tĩnh 160km, cách Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) 160km, cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo, từ nay đến chiều 25/8, khi bão di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh-Thanh Hóa sẽ duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh - Nghệ An, cường độ có thể giảm xuống cuối cấp 13 đầu cấp 14.

Trên đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16 (bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km); Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Sâu trong đất liền của khu vực Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50-70km, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sâu hơn trong đất liền, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.

"Gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Trị bắt đầu xuất hiện từ sáng 25/8. Thời gian gió mạnh nhất từ 12h đến khoảng 18h", cơ quan khí tượng đưa ra dự báo về thời gian gió mạnh.

Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 200mm trong 3 giờ.