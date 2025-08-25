Trực tiếp: Bão Kajiki giật cấp 17, áp sát các tỉnh miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...

Lúc 6h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Ngư dân Hà Tĩnh chủ động đưa thuyền bè lên bờ để tránh bão số 5. (Ảnh: Thế Anh)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Khoảng 4h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực Trung Lào, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki đang áp sát miền Trung, Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ; hơn 1.200 phương tiện các loại, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hơn 23.300 phương tiện hoạt động trên biển với hơn 77.100 lao động vào bờ neo đậu, tránh trú.

Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế. Quân khu 4 phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện sơ tán nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.